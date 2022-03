YouTube ha deciso di ampliare il suo catalogo di contenuti gratuiti supportati dalla pubblicità per gli utenti negli Stati Uniti che ora potranno guardare in streaming migliaia di programmi TV tra cui Hell’s Kitchen, Andromeda e Heartland senza essere abbonati.

Tramite il blog ufficiale, oggi YouTube ha annunciato che offrirà altri 4.000 episodi TV gratuiti. Questo mese la piattaforma ha aggiunto una serie di nuovi film gratis tra cui Fuori in 60 secondi, Se scappi, ti sposo e La rivincita delle bionde, tuttavia la maggior parte dei contenuti offerti gratuitamente non è di livello premium.

YouTube aggiunge 4.000 episodi gratuiti negli Stati Uniti

La strategia di YouTube entra in competizione con i servizi di streaming che prevedono piani gratuiti supportati dalla pubblicità, tra cui Peacock, Roku Channel, Tubi e altri, inoltre mira a sottrarre utenti alle piattaforme concorrenti come Netflix e Amazon Prime Video.

Fino all’anno scorso YouTube aveva cercato di colmare le lacune nei contenuti con la propria programmazione YouTube Originals, ma all’inizio del 2022 la piattaforma di Google ha annunciato che avrebbe in gran parte abbandonato il progetto e che si sarebbe concentrata su Black Voices, YouTube Kids Funds, Shorts e Live Shopping.

Il programma ha riscosso un certo successo con programmi come Cobra Kai, ma non ha mai rappresentato una seria minaccia per servizi come Amazon Prime Video e Netflix.

