Oggi Twitter ha annunciato che sta lanciando una novità che permette agli utenti iOS di creare le proprie GIF utilizzando la fotocamera in-app.

Secondo quanto riportato tramite l’account di supporto della piattaforma, oltre alla semplice condivisione di GIF, gli utenti di iPhone e iPad ora possono creare le proprie immagini animate all’interno dell’app in pochi semplici passaggi.

Gli utenti iOS ora possono creare le proprie immagini animate all’interno dell’app seguendo questi semplici passaggi:

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 22, 2022