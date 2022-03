La primavera è una stagione tipicamente associata alle pulizie, una tradizione che fonda le proprie radici nell’ebraismo e nell’usanza di pulire la casa in occasione della Pasqua. Anche per chi non segue dettami religiosi, l’arrivo della nuova stagione rappresenta un’occasione perfetta per liberarsi di oggetti inutili, riordinare gli armadi e più in generale fare pulizie profonde in casa.

Se una volta c’erano ben poche alternative a strofinacci, scope e qualche aspirapolvere con filo, negli ultimi anni le cose sono cambiate drasticamente e la tecnologia ha fatto passi da gigante. Robot aspirapolvere, lavapavimenti, aspirapolvere cordless, robot per i vetri, purificatori d’aria: sono davvero tanti i prodotti che possono aiutarci a vivere in un ambiente più sano, pulito e confortevole.

Abbiamo quindi deciso di aiutare chi sta cercando una soluzione valida per rendere meno gravose le pulizie di primavera, con una selezione dei migliori prodotti tecnologici per la pulizia della casa, suddivisi per topologia e ordinati per prezzo, così da venire incontro alle esigenze di ognuno. In questi giorni inoltre stiamo portando sui nostri siti, sia TuttoAndroid che TuttoTech, una serie di contenuti dedicati alle pulizie di primavera, visibili anche nelle sezioni presenti nella home page, con occasioni irripetibili per molti.

Aspirapolvere robot

Gli aspirapolvere robot sono decisamente uno dei migliori aiutanti che possiate trovare, visto che dopo un paio di pulizie “esplorative” sono in grado di riconoscere casa vostra e pulire nel modo migliore. I più evoluti possono pulire le stanze desiderate o tutte quelle di casa in una determinata sequenza, la maggior parte di essi integra un panno che viene bagnato per migliorare la pulizia.

Più recentemente sono arrivati i robot aspirapolvere con base di svuotamento, che raccolgono da soli lo sporco in un sacchetto da svuotare ogni 1-2 mesi, lasciandovi con la massima libertà. Si controllano tramite app ma anche utilizzando Google Assistant e Amazon Alexa.

Per maggiori informazioni su questa tipologia di prodotti vi rimandiamo alla nostra guida ai migliori aspirapolvere robot, che aggiorniamo regolarmente e che riporta un maggior numero di prodotti suddivisi per tipologia.

Aspirapolvere cordless

Anche i migliori aspirapolvere robot soffrono di un problema che accomuna tutta la categoria: non arrivano ovunque. Per quanto gli ingegneri possano studiare forme e soluzioni, ci sono alcune zone che rimarranno sempre scoperte: gli angoli delle stanze, gli spazi tra i mobili dove è fisicamente possibile che il robot riesca a incunearsi ma anche, molto più banalmente, nello spazio che rimane dietro alle porte, quando le lasciate aperte per far passare il robot in tutta la casa (con la sola eccezione rappresentata dalle porte a scomparsa).

Ecco quindi che serve una soluzione versatile, comoda anche per raccogliere le briciole dopo pranzo, o per pulire rapidamente in cucina senza scomodare il robot. Gli aspirapolvere cordless, portati alla ribalta da Dyson, sono ormai onnipresenti in casa e rappresentano la miglior soluzione per pulire ovunque. Hanno ormai soppiantato quelli a filo grazie a batterie sostituibili che garantiscono una autonomia sufficiente a pulire anche grandi ambienti.

Abbiamo selezionato alcune delle soluzioni più interessanti tra quelle che potete trovare online e le abbiamo raggruppate qui sotto.

Lavapavimenti

Anche se la maggior parte dei robot aspirapolvere è dotata di un panno in microfibra per migliorare la pulizia dei pavimenti, per una maggiore igiene è necessario ricorrere ad altre soluzioni. Oltre al classico mocio però la tecnologia propone lavapavimenti, in grado di aspirare lo sporco e lavare il pavimento, con acqua calda e detersivo, o robot dedicati al lavaggio, con mocio rotante per simulare la pulizia umana.

Il livello di igiene è senza dubbio elevato, la fatica è indubbiamente inferiore a quella che si fa con i metodi più datati ed è possibile pianificare le pulizie, almeno con i robot, anche quando non siamo in casa. Vediamo allora di scoprire le migliori soluzioni di entrambi i tipi:

Purificatori d’aria

La primavera non è solamente la stagione dedicata alle pulizie, ma per molti è anche il periodo in cui peggiorano i sintomi legati alle allergie. Pollini, fioriture, polveri e altri agenti sono sempre in agguato. E anche chi non soffre di allergie non potrà non trovarsi in mezzo alla polvere durante le pulizie primaverili, soprattutto quando le temperature esterne non consentono di cambiare l’aria.

Ecco che entra in scena il purificatore d’aria, un dispositivo relativamente sconosciuto ma che diventa di fondamentale importanza per respirare sempre aria pulita. Grazie ai filtri ad altissima efficienza di cui sono dotati permettono di eliminare la quasi totalità di polveri, pollini, virus, batteri e sostanze chimiche provenienti dai mobili e dalla cottura dei cibi.

Non solo in primavera quindi, ma utilizzati tutto l’anno per avere una qualità di vita migliore anche nelle nostre case, a volte più inquinate rispetto all’esterno.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra guida ai migliori purificatori d’aria presenti sul mercato.