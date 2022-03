In occasione dell’evento Peek Performance dello scorso 8 marzo, Apple ha svelato la terza generazione del proprio iPhone SE, il primo della serie dotato di connettività 5G ma esteticamente identico al predecessore iPhone SE 2020. Grazie al teardown di iPhone SE 2022, veniamo a conoscenza di alcuni dettagli interessanti che lo differenziano dalla precedente generazione.

Il teardown di iPhone SE 2022 svela i dettagli della batteria

I teardown, ovvero lo smontaggio di un prodotto, ci aiutano a scoprire i dettagli nascosti che non vengono svelati durante il lancio del prodotto stesso.

Grazie al teardown di iPhone SE 2022, pubblicato su YouTube dal canale PBKreviews, scopriamo ulteriori interessanti dettagli su cosa sia presente sotto il cofano della terza generazione di iPhone SE e sulle differenze rispetto al predecessore.

Internamente, a primo acchito, i due smartphone appaiono pressoché identici; a fare la differenza sono alcuni dettagli costruttivi.

L’iPhone SE 2022 è dotato di una batteria più capiente: a bordo troviamo un’unità da 2018 mAh, contro i 1821 mAh della precedente generazione. Basandoci su quanto comunicato da Apple in fase di presentazione, questo dettaglio giustificherebbe le due ore in più in riproduzione video promesse rispetto al predecessore.

Il portale valuta, inoltre, la riparabilità dello smartphone assegnandogli il punteggio di 5.5 su 10, appena sotto la sufficienza: sebbene iPhone SE 2022 ottenga il punteggio pieno (2 su 2) sulla reperibilità dei ricambi e una buona valutazione sulla sostituzione del display (1.5 su 2), non sono buoni i punteggi ottenuti nelle altre categorie; lo smartphone ottiene, infatti, 1 su 2 nella facilità di sostituzione della batteria e, infine, solo 0.5 su 2 nelle categorie “design”, riferita a facilità e lunghezza dei tempi di riparazione, e “misc. parts replacement”, riferita alla facilità di sostituzione di parti minori come, ad esempio, la porta di ricarica.

Grazie al portale xTECH di Nikkei, invece, apprendiamo che sullo smartphone è presente il modem Snapdragon X57 di Qualcomm (potrebbe essere una versione custom realizzata di proposito per Apple). Il modem rende lo smartphone compatibile con le reti 5G ma solo per quanto riguarda le bande sotto ai 6 GHz (a differenza degli iPhone 13 che, almeno negli USA, supportano anche le bande mmWave).

Ricordiamo, infine che iPhone SE 2022 arriva con a bordo iOS 15.4, è dotato di un display LCD da 4,7” e viene spinto del chip Apple A15 Bionic, affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64, 128 o 256 GB di memoria a disposizione dell’utente.

Lo smartphone viene venduto a partire da 529€ per la versione base con 64 GB di memoria; per ulteriori informazioni su dove acquistarlo, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

