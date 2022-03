È tempo di una nuova ondata di offerte da Euronics. Fino al prossimo 30 marzo, infatti, è disponibile la nuova campagna promozionale “Rinnova la Tecnologia” con tante offerte da cogliere al volo per acquistare notebook, tablet, monitor e tanti altri prodotti tech a prezzo scontato. Le offerte Euronics sono disponibili direttamente online ma c’è anche la possibilità di optare per il ritiro gratuito in negozio. Andiamo a vedere, quindi, quali sono le migliori promozioni da sfruttare:

Partono le offerte Rinnova la Tecnologia di Euronics: tanti sconti fino al 30 marzo

Euronics mette a disposizione, fino al prossimo 30 marzo, tante promozioni per acquistare prodotti tech a prezzo ridotto. Per l’elenco completo delle offerte disponibili è possibile consultare il link che trovate a fine articolo e che vi porterà alla pagina ufficiale della promozione. Di seguito, invece, andremo a riepilogare le promozioni più rilevanti. Per accedere alla pagina dedicata al prodotto in offerta vi basterà cliccare sul nome del prodotto stesso.

Partiamo dai notebook e dall’ottima offerta dedicata al notebook Acer Aspire A515. Il laptop con Ryzen 5700U, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD è acquistabile al prezzo scontato di 699 euro invece di 849 euro. Sempre tra i notebook in offerta troviamo l’ottimo HP 15S con display da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 di 11° generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo è di 649 euro invece di 799 euro.

Per quanto riguarda i notebook da gaming, l’offerta da tenere d’occhio vede protagonista l’Acer Nitro AN515-57-7655. Questo modello ha display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e scheda video dedicata NVIDIA RTX 3060. Grazie all’offerta Euronics, questo notebook viene proposto al prezzo scontato di 1.499 euro invece di 1.699 euro.

Se state cercando un nuovo monitor date un’occhiata all’offerta dedicata all’Acer Nitro QG271. Il monitor in questione è in offerta al prezzo scontato di 169 euro invece di 209 euro. Si tratta di un ottimo monitor Full HD da 27 pollici con refresh rate di 75 Hz. Per un monitor più compatto è possibile puntare su HP M24F da 24 pollici con risoluzione Full HD che viene proposto a 139 euro invece di 169 euro.

Tra gli Smart TV in offerta con Euronics, invece, segnaliamo LG 55NANO886PB. Si tratta di un TV LG NanoCell con display da 55 pollici con risoluzione Ultra HD 4K. Il costo del TV è di 699 euro invece di 1.099 euro. Per un TV economico ma di ottima qualità, invece, c’è Hisense 50A6DG. Questo modello ha una diagonale da 50 pollici e risoluzione Ultra HD 4K. Il costo in offerta è di 399 euro invece di 499 euro. Per i TV OLED si torna con le soluzioni di LG. Il modello in offerta è LG OLED55A16LA e presenta una diagonale di 55 pollici con risoluzione Ultra HD 4K. Il prezzo è di 899 euro invece di 1.599 euro.

Tutte le offerte Rinnova la Tecnologia di Euronics sono disponibili fino al prossimo 30 marzo (o fino ad esaurimento scorte) direttamente dal sito ufficiale. La pagina dedicata alla promozione è linkata qui di seguito. Da notare che è possibile optare anche per il ritiro in negozio gratuito oltre che per la consegna a casa. Per il pagamento è possibile anche optare per il finanziamento rateale online oltre che per l’acquisto con carta di pagamento o PayPal. Ecco le offerte:

