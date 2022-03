Lenovo rinnova la sua gamma di notebook andando a completare il portfolio dell’apprezzata serie ThinkPad. L’azienda, leader del mercato PC nel 2021, arricchisce la sua offerta presentando diversi nuovi prodotti che includono i processori Intel Core di 12° generazione, con grafica Iris Xe, oppure i nuovissimi AMD Ryzen PRO 6000 Series.

L’offerta, come da tradizione Lenovo, è ricca e completa ed include svariate soluzioni destinate a diventare veri e propri punti di riferimento del mercato notebook. Ricordiamo che Lenovo ha già svelato i nuovi ThinkPad X1 e la Serie Z, laptop protagonisti del CES 2022, a cui si sono affiancati X13s e la Serie T. Oggi, invece, la gamma si aggiorna ancora andando a completarsi con nuove soluzioni come gli X13 Gen 3 e la serie ThinkPad L Gen 3. Ecco i dettagli:

Lenovo completa la gamma ThinkPad con i nuovi X13 e serie L

La nuova gamma Lenovo include i ThinkPad X13 Yoga e X13 Gen 3. Si tratta di soluzioni progettate su piattaforma Intel Evo con processori di 12° generazione, Aler Lake. I nuovi ThinkPad X13 Gen 3 saranno disponibili anche con AMD Ryzen Pro 6000 Series (con Radeon 600M integrata). La serie X13 arriva fino a 32 GB di RAM e 2 TB di SSD PCIe. Per entrambi i laptop c’è un display in 16:10 da 13.3 pollici, un sistema di altoparlanti Dolby Audio e una fotocamera Full HD.

La batteria è da 57 Wh sullo Yoga e da 41/54.7 Wh su X13 Gen 3. Tra le opzioni c’è anche il supporto alla connettività dati con un apposito slot per una SIM e la possibilità di accedere alla rete 4G. I nuovi ThinkPad X13 saranno disponibili da giugno 2022 con prezzi di partenza di 1179 dollari (X13) e 1369 dollari (X13 Yoga).

Da segnalare anche il debutto della gamma ThinkPad L Gen 3. Questa serie è disponibile in diverse varianti che arriveranno sul mercato tra aprile e giugno 2022. I nuovi ThinkPad L Gen 3 di Lenovo saranno disponibili nelle versioni L13 (anche Yoga), L14 e L15 con prezzi da 799 dollari. Questa serie sarà disponibile con gli Intel Core di 12° generazione (fino a Core i7) oppure con i Ryzen Pro 5000.

Per i modelli da 13.3 pollici è integrata una batteria da 46 Wh mentre i modelli da 14 pollici arrivano fino a 63 Wh. Anche in questo caso ci sarà ampia possibilità di personalizzazione con la facoltà di arrivare fino a 64 GB di RAM e 1 TB di SSD PCIe. Tra le opzioni c’è la possibilità di aggiungere la connettività 4G. La serie L della gamma ThinkPad, in base alle varianti, sarà disponibile nelle colorazioni Thunder Black oppure Storm Grey.

Quando arrivano in Italia i nuovi ThinkPad di Lenovo?

Per il momento, Lenovo non ha rilasciato dettagli precisi in merito alla disponibilità ed ai prezzi della nuova gamma ThinkPad per il mercato italiano. L’azienda ha sottolineato che i nuovi ThinkPad X13 e X13 Yoga Gen 3 oltre che tutte le varianti della serie ThinkPad L saranno disponibili per il mercato italiano nel corso della seconda metà del 2022.

I prezzi di partenza indicati per il mercato americano possono rappresentare un primo riferimento anche per l’Europa ma per essere più precisi sarà necessario attendere. Maggiori dettagli sul prezzo e sulle specifiche delle singole varianti in arrivo in Italia saranno divulgati solo successivamente.

