È tempo di offerte per lo store online di Hinnovation, distributore per il mercato italiano di un gran numero di brand di grande prestigio del mondo tech. Fino al prossimo 30 marzo, infatti, lo store online dell’azienda propone alcune offerte di sicuro interesse sui prodotti del brand Arlo, specializzato in sistemi di videosorveglianza e sicurezza, e di Withings, per i prodotti tech dedicati alla salute personale. Ecco le migliori offerte disponibili in questo momento:

Le nuove offerte di Hinnovation per i prodotti Arlo e Withings

C’è tempo fino al prossimo 30 marzo per sfruttare le offerte disponibili sullo store di Hinnovation. Le occasioni per un ottimo affare non mancato di certo. Tra i prodotti Arlo, ad esempio, c’è la possibilità di acquistare la Arlo Go Videocamera con ben 80 euro di sconto mentre il kit da 4 camera più la base viene proposto con 80 euro di sconto. Da segnalare la possibilità di acquistare la Pro2 con un risparmio di 90 euro.

Anche per quanto riguarda la gamma Withings ci sono ottime offerte. In sconto c’è il misuratore di pressione smart, proposto in diverse varianti tutte scontato rispetto al prezzo di listino (con un risparmio massimo di 50 euro). Ci sono offerte anche per l’orologio Scanwatch, uno dei punti di riferimento della gamma Withings che offre svariate funzionalità smart. Sconti anche per il sistema di monitoraggio del sonno.

Ecco l’elenco completo di tutte le offerte disponibili. Per completare l’acquisto vi basterà cliccare sul nome del prodotto in sconto. La spedizione è gratuita ed è possibile pagare con qualsiasi carta di pagamento (credito, debito o prepagata) oltre che con PayPal.

Ricordiamo che tutte le offerte proposte sono valide fino al prossimo 30 marzo.