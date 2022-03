Durante l’ultima conferenza Apple tenutasi l’8 marzo 2022, tra l’altro in concomitanza con la festa della donna, fra le novità è stata annunciata la nuova e accattivante colorazione Verde Alpino della più recente gamma di smartphone: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 e iPhone 13 Mini.

Il prezzo di listino di questa colorazione resta identico a quello delle precedenti colorazioni tuttavia la disponibilità parte dal 18 marzo di conseguenza al momento è possibile solo pre-ordinarli. Se ne stavate puntando uno dei 4, sarete felici di sapere che con questa offerta di cui adesso vi parliamo potrete risparmiare già una bella cifra!

Super offerta lancio per tutti gli iPhone 13 Verde

A differenza di qualche giorno fa, dove in offerta c’era solo la versione di iPhone 13 Mini, adesso su tutti e quattro i modelli è possibile risparmiare qualcosa. Prima di vedere nel dettaglio il prezzo però ricordiamo le specifiche tecniche che, in tutto e per tutto, sono identiche alle precedenti colorazioni.

Si tratta di smartphone di fascia altissima, con una dimensione per tutti: iPhone 13 Mini è il più compatto, col suo schermo OLED da 5,4″, mentre per chi cerca una mezza misura con un occhio di riguardo al portafoglio iPhone 13 potrebbe essere la soluzione più adatta, con schermo OLED da 6,1”. Molto simile ma più “professionale” è iPhone 13 Pro che nelle dimensioni e nella grandezza del display è identico, tuttavia con la tecnologia ProMotion il display offre una fluidità alla vista incredibilmente elevata. Inoltre, così come iPhone 13 Pro Max (che invece ha uno schermo da 6,7”), la principale componente rinnovata è il comparto fotografico con sensori più grandi e capaci di catturare più luce.

Tutti poi dispongono del Face ID inserito nel piccolo notch, della resistenza a liquidi e polvere con certificazione IP68 e del nuovo processore Apple A15 Bionic, realizzato con processo costruttivo a 5nm e con rinnovate capacità per il machine learning, fino a 15,8 trilioni di operazioni al secondo.

Insomma prodotti logicamente più che validi. L’offerta di oggi è proposta da Amazon che sconta al minimo storico tutte le versioni nella colorazione nuova Verde Alpino, ecco i prezzi e i link alle relative pagine dove acquistarli: