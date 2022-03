Nei piani di eBay per l’immediato futuro c’è anche il lancio di un wallet digitale. La notizia è stata data nel corso dell’Investor Day, a margine della pubblicazione dei risultati finanziari dell’azienda, e ha naturalmente sollevato non poco interesse negli addetti ai lavori.

Il dispositivo sarà lanciato durante il secondo trimestre e offrirà agli utenti della piattaforma di commercio elettronico la possibilità di ricevere pagamenti in valuta digitale e di poter pagare con la stessa eventuali acquisti, oppure versare le commissioni legate all’operazione di vendita portata a termine.

L’interesse di eBay per i pagamenti digitali

Alla luce della notizia data, non stupisce eccessivamente l’interesse di eBay nei confronti del mercato dei pagamenti digitali, anche in considerazione dei tanti studi che sono stati pubblicati anche negli ultimi mesi, secondo i quali si dovrebbe verificare una intensa crescita degli stessi nel corso dei prossimi anni.

La sorpresa è stata peraltro già dissipata dagli annunci di Jamie Iannone, il CEO di eBay, il quale aveva rilasciato dichiarazioni sull’arrivo di un wallet digitale. Occorre comunque precisare che, contrariamente alle parole da lui rilasciate pubblicamente, che prefiguravano questa possibilità, il nuovo dispositivo non prevede quella di utilizzare le criptovalute in qualità di metodo di pagamento.

Per eBay si tratta solo di un primo passo?

La notizia relativa al wallet di eBay, che secondo alcuni si chiamerà eBay Vault, può essere vista alla stregua del classico bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, a seconda di come la si guardi. La parte mezza piena va ravvisata nel fatto che comunque il dispositivo rappresenta un primo passo nella direzione dell’innovazione finanziaria. Mentre per quanto riguarda quella mezza vuota, può essere individuata nella possibile delusione dei crypto fans.

Al tempo stesso occorre sottolineare come il wallet digitale possa essere considerato alla stregua di un primo passo in direzione dell’adozione delle criptovalute. Il dispositivo, infatti, è in grado di memorizzare chiavi private le quali possono rendere possibili i pagamenti in denaro virtuale.

La speranza è naturalmente che eBay effettui un ulteriore passo in tal senso. L’aggiunta delle criptovalute su una piattaforma di e-commerce della sua rilevanza rappresenterebbe un grande colpo, non solo a livello di immagine, ma anche in termini pratici, considerato il gran numero di operazioni che la caratterizzano in ogni momento dell’anno.

Soprattutto in un momento in cui il settore sembra ancora in fase di euforia per il recente ordine esecutivo di Joe Biden relativo al denaro virtuale e al proposito di mettere in cantiere un dollaro digitale. Un annuncio arrivato dopo mesi di continui attacchi da parte della politica.

Dai portafogli digitali alle criptovalute?

Al momento, sembra prematuro parlare di un prossimo sbarco delle criptovalute su eBay. Occorre però sottolineare che i portafogli digitali sono in definitiva software contenenti al proprio interno informazioni in grado di agevolare i pagamenti.

Apple Pay e Google Pay, ad esempio, sono stati ideati con l’intento principale di di servire per l’utilizzo di carte di credito e debito. Senza alcuna necessità di ricorrere al portafogli fisico basta utilizzare le app all’interno di una rivendita fisica per concludere la transazione.

Al tempo stesso molti wallet crittografici hanno aggiunto funzionalità tese a permettere agli utenti di fare trading di NFT (Non Fungible Token). Una decisione derivante proprio dalla crescente importanza di questi token.

Anche eBay ha a sua volta aperto agli NFT, da circa un anno. Una ulteriore opportunità che ha ben presto assunto una rilevante importanza nel modello di business della compagnia. Resta quindi da capire se la direzione di eBay si limiterà ai token non fungibili o concluderà il suo percorso con le criptovalute vere e proprie.

Leggi anche: Mining di criptovalute e ambiente: l’UE verso il divieto del Proof-of-Work