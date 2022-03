La versione originale di Windows 11 non è stata in grado di rinnovare diversi elementi che esistono dall’era di Windows 98, ma l’aggiornamento Sun Valley 2 anticipa una revisione dell’interfaccia utente e punta a introdurre un aspetto più moderno dell’interfaccia basata sui principi di progettazione di WinUI.

La versione 22H2 di Windows 11 dovrebbe aggiornare molte delle interfacce utente vetuste ancora presenti nel sistema attraverso un grande rinnovamento di WinUI e cambiare molti degli elementi principali dell’interfaccia di Windows.

Inoltre l’update anticipa l’arrivo di funzionalità mancanti come il supporto del drag-and-drop, inoltre dovrebbe arrotondare gli angoli della task bar per renderla più allineata con il resto del design di Windows.

Nella build 22572 Microsoft sta testando finestre di dialogo moderne per la funzione di stampa integrata che può essere avviata tramite app native come Blocco Note. Quando si stampano documenti tramite NotePad o WordPad apparirà un’interfaccia moderna basata sui principi WinUI e Fluent Design per allinearsi con il resto dell’interfaccia utente di Windows 11.

Come si può notare nello screenshot sopra, Microsoft ha aggiornato il pulsante per la scelta della stampante, tuttavia il nuovo design ha rimosso alcune opzioni come “Preferenze stampante”, “Posizione” e altre opzioni avanzate che erano disponibili nella versione precedente.

Oltre alla moderna finestra di dialogo di stampa, l’azienda di Mountain View sta anche testando una nuova versione del sottosistema Windows per Android e una serie di miglioramenti per la barra delle applicazioni, comprese le icone mobili.

Queste funzionalità sono attualmente disponibili solo per gli utenti che fanno parte del programma Windows Insider, ma dovrebbero diventare disponibili per tutti entro la fine dell’anno come parte dell’update Sun Valley 2.

