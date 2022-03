Scegliere una delle offerte FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone diventa sempre più conveniente. L’operatore, infatti, ha arricchito la sua gamma di offerte Vodafone Casa Wireless, principale alternativa per la connessione domestica quando la fibra ottica FTTH e la fibra mista rame FTTC non sono disponibili al proprio indirizzo. Per i nuovi clienti che scelgono una delle offerte in listino c’è un buono Amazon da 100 euro in regalo che, di certo, rappresenta un bonus di benvenuto gradito messo a disposizione da Vodafone. Ecco i dettagli sulle nuove offerte e come fare per ottenere il buono Amazon:

Buono Amazon da 100 euro in regalo con le offerte FWA di Vodafone

Per i nuovi clienti che attivano una delle offerte FWA di Vodafone c’è ora un bonus aggiuntivo. Oltre a tutti i vantaggi inclusi nell’offerta, infatti, attivando una delle soluzioni Vodafone Casa Wireless che garantiscono l’accesso ad Internet tramite rete FWA, verrà incluso un Buono Amazon da 100 euro. Il buono sarà erogato sottoforma di codice alfanumerico e verrà inviato al cliente tramite e-mail entro 45 giorni dall’attivazione dell’offerta. Il codice potrà poi essere aggiunto al proprio account Amazon collegandosi a questa pagina dopo aver effettuato l’accesso.

Le offerte FWA, ricordiamo, sono soluzioni sempre più diffuse nel mercato di telefonia fissa in Italia. Questa tecnologia consente di realizzare il collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore, a sua volta collegato alla rete tramite un’infrastruttura in fibra ottica (questo tipo di collegamento, infatti, viene definito “fibra mista radio” ed è caratterizzato dal bollino giallo con le lettere FR come previsto dalla normativa AGCOM).

Le connessioni FWA come quella proposta da Vodafone sono ideali per tutti gli utenti non raggiunti ancora dalla fibra ottica FTTH (che offre generalmente una velocità massima di connessione di almeno 1.000 Mega) e dalla fibra mista rame FTTC (che può garantire una velocità di 200 Mega in download). Nei piccoli centri, in particolare, le reti FWA rappresentano una risorsa fondamentale per gli utenti che possono abbandonare la sempre più obsoleta rete ADSL.

Il collegamento avviene tramite l’installazione di un apparato di connessione fornito direttamente dall’operatore (in questo caso Vodafone) ed installato da un tecnico specializzato. L’apparato è costituito, di solito, da un modem router Wi-Fi collegato ad un’antenna esterna.

L’offerta FWA di Vodafone con buono Amazon in regalo

Il Buono Amazon da 100 euro in regalo proposto da Vodafone è accessibile sulle due offerte FWA presenti nel listino dell’operatore. Le promozioni in questione sono Vodafone Casa Wireless e Casa Wireless+. Entrambe le offerte presentano un periodo di “1 mese senza vincoli”. Durante questo periodo, il cliente è libero di esercitare il diritto di recesso senza costi nel caso in cui non sia soddisfatto dalla velocità di connessione.

La prima offerta, Vodafone Casa Wireless, include la linea telefonica ed una connessione illimitata con una velocità massima di 100 Mega in download per i primi 200 GB di connessione ogni mese (poi 3 Mega fino al rinnovo mensile successivo). Il canone dell’offerta è di 24,90 euro al mese. La proposta più completa dell’operatore è Vodafone Casa Wireless+. Questa soluzione include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata fino a 100 Mega senza limiti di traffico. Il canone è di 27,90 euro al mese.

Entrambe le offerte presentano un contributo di attivazione pari a 6 euro al mese per 24 mesi che è già incluso nel canone mensile dell’offerta (attenzione: le rate residue vanno pagate in caso di recesso dopo il 1° mese e prima del 24° mese). È previsto un costo iniziale di 72 euro per l’installazione dell’apparato di connessione mentre non sono previsti costi di alcun tipo per il modem, fornito in comodato d’uso dall’operatore.

Per maggiori dettagli sull’offerta FWA di Vodafone e per verificare la copertura della rete e, eventualmente, attivare la promozione con Buono Amazon da 100 euro in regalo è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri l’offerta FWA di Vodafone con buono Amazon da 100 euro in regalo

Leggi anche: Come distinguere le connessioni in fibra ottica FTTH dalle altre tecnologie