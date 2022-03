Facebook ha annunciato nuove funzionalità, in arrivo sul social network, per aiutare gli amministratori dei gruppi Facebook.

Nello specifico, il team di Facebook ha lavorato su tre aspetti: mantenere i gruppi sicuri e ridurre la disinformazione al loro interno, facilitare la gestione della community e aiutare la crescita con pubblico del target corretto.

Andiamo a scoprire le nuove funzionalità introdotte, ambito per ambito.

Facebook vuole aiutare gli amministratori a mantenere le community dei luoghi sicuri, introducendo degli strumenti per aiutarli a ridurre la disinformazione e gestire le interazioni tra utenti interni ai loro gruppi Facebook.

In quest’ambito, sono due le nuove funzionalità aggiunte:

Riduzione della disinformazione

Tramite Admin Assist sarà possibile rifiutare automaticamente i post che sono stati identificati come veicoli di informazioni false (da fact-checker di terze parti), ancor prima che questi vengano visualizzati nel gruppo.

Sicurezza dei Gruppi Facebook

Amministratori e moderatori di un gruppo possono sospendere temporaneamente i membri dal pubblicare, commentare, mettere una reaction, partecipare alle chat di gruppo e creare/accedere alle stanze virtuali del gruppo.

Facilitare la gestione della community

Per aiutare gli amministratori dei gruppi Facebook a gestire più facilmente le loro community, sono stati introdotti due ulteriori strumenti:

Approvazione o rifiuto automatico delle richieste dei membri

Anche questo si effettuerà tramite Admin Assist ; in base a criteri specifici pre-impostati, incluso se il potenziale membro abbia o meno completato tutte le domande ai membri, un utente che fa richiesta di iscrizione potrà essere automaticamente accettato o rifiutato da un gruppo.

Aggiornamenti per la Admin Home

Nuova pagina panoramica su Facebook per desktop che consente di rivedere rapidamente gli elementi che richiedono attenzione; aggiornamento del layout che fa ordine e aiuta a cercare più facilmente le attività; riepilogo delle informazioni dettagliate sui dispositivi mobili, per aiutare gli amministratori a comprendere la crescita e il coinvolgimento dei loro gruppi.

In ultimo, sono stati rilasciati nuovi strumenti per aiutare gli amministratori che vogliono far crescere le loro community raggiungendo un pubblico specifico e adatto alla loro causa.

Facilitare la condivisione dei gruppi Facebook

Sono stati implementati dei codici QR che gli amministratori possono scaricare o copiare e incollare dal menu Condividi e condividere a loro piacimento. Chi scansiona il suddetto codice QR, verrà reindirizzato alla pagina Informazioni del gruppo al quale potrà richiedere di iscriversi.

Inviti all'iscrizione al gruppo via mail

Gli amministratori possono inviare inviti via mail per invitare le persone a unirsi ai loro gruppi Facebook.

I nuovi strumenti di cui abbiamo parlato sono in fase di distribuzione. Per maggiori informazioni su di essi, Facebook suggerisce di visitare il sito web della community (raggiungibile a questo link).

