I dispositivi Fire TV di Amazon ricevono quest’oggi una nuova funzione, “Live” tab che consente agli utenti di scoprire con semplicità app e contenuti TV preferiti in diretta. Tempismo perfetto visto lo switch-off in corso. Ma scopriamo meglio di che si tratta e come si usa.

Come funziona la “Live” tab di Amazon Fire TV

L’obiettivo è rendere l’esperienza d’uso di Fire TV più intuitiva e quindi più semplice, soprattutto quando si è alla ricerca di programmi TV in diretta. Questa è la funzione primaria della nuova “Live” tab, che oltre a questo permette anche di accedere rapidamente alla guida dei canali integrata, ai contenuti in abbonamento, o ancora, di scovare e scaricare nuove app.

C’è tutto in un’unica pagina, compresi i seguenti servizi già integrati nella funzionalità in questione: RaiPlay, RedBull TV, Twitch e Pluto TV, che faranno tuttavia spazio ad altri che si aggiungeranno in futuro.

Sì ma come funziona questa “Live” tab di Amazon Fire TV? Ebbene, l’utente ha sotto mano i contenuti in diretta integrati organizzati per nome del servizio relativo e in sezioni: “Canali recenti” e “Sport in diretta“. In più, la guida dei canali integrata, permette di selezionare i canali preferiti e di fare zapping fra le dirette dei contenuti degli altri servizi integrati. Più facile a farsi che a dirsi, comunque.

