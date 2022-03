Nella serata di oggi, in occasione del nuovo evento Peek Performance di Apple, dovrebbe esserci l’atteso del debutto dell’iPhone SE 2022, noto anche come iPhone SE 5G, per sottolineare la presenza del supporto alle reti mobili di nuova generazione 5G, oppure iPhone SE 3, per evidenziare che si tratta della terza generazione della gamma SE. Al netto della questione del nome, uno degli aspetti più interessanti del progetto è rappresentato dal prezzo.

Il successo del nuovo iPhone SE 2022 dipenderà proprio dal posizionamento commerciale in rapporto al resto della gamma iPhone e, in particolare, rispetto agli iPhone 13 e 13 Mini. Le ultime indiscrezioni sul prezzo del progetto anticipano quelle che saranno le potenzialità dello smartphone che dovrebbe rimpiazzare il suo predecessore anche per quanto riguarda il posizionamento commerciale. Vediamo gli ultimi aggiornamenti sul nuovo iPhone in arrivo:

iPhone SE 2022: anche il prezzo sarà una conferma

Secondo le ultime indiscrezioni, rivelate dall’insider Lanzuk che cita fonti interne alla catena di approvvigionamento di Apple a Taiwan, il nuovo iPhone SE 2022 arriverà sul mercato con un prezzo di 399 dollari. Il posizionamento del nuovo smartphone di Apple dovrebbe, quindi, essere in linea con quello del suo predecessore. Il prezzo di listino non dovrebbe cambiare (al netto di un possibile incremento della capacità di archiviazione).

La distanza, in termini di listino, tra iPhone SE 2022 e iPhone 13 e 13 Mini resterà netta. L’aggiornamento hardware, in particolare del SoC, garantirà al nuovo SE una marcia in più rispetto agli iPhone di precedente generazione e potrebbe spingere molti utenti in cerca di un iPhone “economico” a puntare sul nuovo entry level che Apple dovrebbe svelare ufficialmente oggi.

Tutto quello che sappiamo sul nuovo SE

La scheda tecnica del nuovo iPhone SE 2022 è oramai definita in ogni dettaglio. Lo smartphone continuerà a poter contare su di un display da 4.7 pollici di diagonale con pannello LCD e risoluzione HD. Il display sarà protetto da vetro Ceramic Shield per offrire la massima resistenza agli urti. Il form factor non cambierà. Troveremo il tasto Home fisico frontale, con Touch ID integrato, ed una fotocamera posteriore singola.

A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Apple A15, lo stesso SoC proposto dalla gamma iPhone 13. Il chip sarà supportato da 4 GB di memoria RAM (SE 2020 si ferma invece a 3 GB) mentre la memoria interna dovrebbe partire da 64 GB anche se non è esclusa la possibilità che il modello base sia da 128 GB. Lo smartphone potrà contare anche su alcune novità per la scheda tecnica rispetto al modello precedente.

In particolare, è atteso un miglioramento delle fotocamere (sia quella anteriore che quella posteriore) con l’adozione di nuovi sensori in grado di offrire prestazioni incrementate. Tra le specifiche dovrebbe trovare posto anche una batteria con una capacità leggermente incrementata rispetto all’unità da appena 1821 mAh che troviamo integrata sotto la scocca della versione 2020 dello smartphone. Tutti i dettagli sul nuovo entry level verranno svelati a breve.

Leggi anche: La sorpresa dell’evento di Apple di stasera? Un cuore Pro per iPad Air 5, forse

In copertina iPhone SE 2020