Microsoft Edge si aggiorna, è stato rilasciato un update che lo porta alla versione 99; essendo la release precedente alla 100, l’azienda avvisa nuovamente gli sviluppatori dell’imminente cambio della stringa dello user agent, che quindi potrebbe causare problemi con alcuni siti web (un po’ come sta accadendo con Chrome e altri).

Edge introduce una sorta di master password e altre novità

Nella situazione attuale, il browser di Microsoft chiede già di verificare la propria identità utilizzando la password di Windows o Windows Hello, quando si vuole utilizzare la compilazione automatica per inserire nome utente e password in un sito web; ora viene aggiunta la possibilità di impostare una password primaria personalizzata deputata all’accesso ai siti web, una sorta di password per proteggere le proprie password. Inoltre Microsoft dà la possibilità agli sviluppatori di inibire il gestore delle password per alcuni siti web, qualora non si voglia consentire agli utenti di utilizzarlo in determinati frangenti, attraverso il criterio PasswordManagerBlocklist.

Con l’ultimo aggiornamento viene introdotta una novità per quel che riguarda la visualizzazione dei PDF in Edge, ora sarà possibile visualizzare le miniature della pagine nel riquadro a sinistra, cosa che era già possibile ma solo per documenti dotati di sommario.

Ritorna inoltre una funzionalità inizialmente introdotta con Edge 98 ma poi rimossa, ovvero la possibilità di cambiare automaticamente i profili utente per determinati siti web; è quindi possibile impostare dei siti web per i quali passare in automatico ad un profilo utente diverso in Edge, avendo dunque la possibilità di accedere istantaneamente alle password salvate in un altro profilo.

L’aggiornamento dovrebbe avvenire in automatico, senza che l’utente debba fare nulla, qualora però voleste controllare manualmente, vi basta dirigervi nel menù in alto a destra, scegliere la voce Guida e feedback → Informazioni su Microsoft Edge.

