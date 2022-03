L’evento Apple “Peek Performance”, fissato per l’8 marzo, si avvicina e, con esso, si intensifica sempre di più il vortice di rumor che circonda il prossimo keynote in cui verranno probabilmente svelati, tra le varie novità, nuovi Mac con Apple Silicon.

Proprio nell’anno in cui Apple dovrebbe portare a termine la transizione completa della propria gamma di computer dai processori Intel ad Apple Silicon, ecco che il colosso di Cupertino sembrerebbe al lavoro su una nuova categoria di computer: il Mac Studio.

Apple Mac Studio in arrivo? Ecco i primi dettagli

Stando a quanto dichiarato da alcune fonti vicine ai colleghi di 9to5Mac, il nuovo Mac Studio, conosciuto internamente con il nome in codice “J375”, andrebbe a posizionarsi esattamente tra il Mac mini e il Mac Pro con l’intenzione di attrarre la fetta di utenza “Pro”.

Il brand “Studio”, inoltre, andrebbe a combaciare perfettamente con il nuovo “Apple Studio Display”, lo schermo di qualità eccelsa a cui Apple starebbe lavorando, il quale potrebbe venire venduto in combinazione proprio con il Mac Studio per offrire la soluzione definitiva per i creatori di contenuti e professionisti.

Nelle scorse settimane il noto informatore Mark Gurman di Bloomberg aveva svelato che il brand stesse lavorando a un Mac Pro di dimensioni più contenute con CPU da 40 core e GPU fino a 128 core. Le informazioni trapelate sembrerebbero smentire tale convinzione in quanto il suddetto Mac Pro sarebbe proprio il nuovo Mac Studio.

Stando alle informazioni trapelate, il Mac Studio sembrerebbe essere un progetto in corso d’opera e, con ogni probabilità, non farà la sua comparsa all’evento dell’8 marzo bensì alla WWDC di giugno, evento in cui Apple dovrebbe presentare ulteriori nuovi Mac.

