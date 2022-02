Chi di voi si ricorda di F-Zero, il videogioco del Super Nintendo? Avete presente quel tratto di pista vicino al traguardo che se percorso ricaricava l’energia della vostra vettura? Bè qualcosa di simile è in via di sviluppo in Michigan, il progetto è quello di costruire una strada per la ricarica wireless di veicoli elettrici entro il prossimo anno. Vediamo di cosa si tratta.

Un ambizioso progetto vuole portare la ricarica wireless sulle strade

L’annuncio è stato dato a settembre 2021 dal governatore dello stato del Michigan Gretchen Whitmer, il programma pilota è una partnership tra il Dipartimento dei Trasporti dello stesso stato e l’Office of Future Mobility and Electrification. Lo scopo è quello di creare una rete stradale in grado di consentire a veicoli elettrici quali navette, autobus e automobili di ricaricarsi durante la guida, consentendo ai veicoli di evitare le soste per la ricarica.

L’appalto è stato vinto da Electreon, una società israeliana che si occuperà di progettare, valutare, testare e implementare il programma pilota, il cui completamento è stimato per il 2023, almeno per le prime fasi. La società collaborerà con NextEnergy e Jacobs Engineering Group per la realizzazione di un miglio di strada a Detroit, il programma è inoltre sponsorizzato da Ford, DTE Energy e dalla stessa città di Detroit.

Il governatore Whitmer ha dichiarato: “Poiché miriamo a guidare il futuro della mobilità e dell’elettrificazione aumentando la produzione di veicoli elettrici e riducendo i costi per i consumatori, un sistema di ricarica wireless su strada è il prossimo pezzo del puzzle per la sostenibilità. Sono felice di vedere il Michigan guidare e continuare a costruire su queste iniziative rivoluzionarie che creano nuove opportunità di business e posti di lavoro ad alta tecnologia. Insieme, continueremo a far crescere la nostra economia e a mettere al primo posto i Michiganders”.

Il Dipartimento dei Trasporti del Michigan finanzierà il progetto con un contributo di 1,9 milioni di dollari, la restante parte verrà fornita da Electreon, anche se l’ammontare totale dell’investimento non è al momento noto. Stefan Tongur, vice presidente di Electreon ha dichiarato: “Siamo orgogliosi e grati di essere stati selezionati dal Dipartimento dei trasporti del Michigan per guidare e implementare il primo sistema stradale elettrico wireless negli Stati Uniti. Siamo entusiasti di trasferire il nostro successo nella ricarica wireless per una varietà di flotte elettriche, dalle auto agli autobus e agli autocarri pesanti, a questo progetto innovativo. C’è un lavoro importante da fare con i nostri partner a Detroit per sviluppare una ricarica scalabile e “plug-free” che renderà l’infrastruttura dei veicoli elettrici della città a prova di futuro“.

Il tempo ci dirà se il progetto avrà successo, se potrà essere migliorato e magari, in futuro, implementato su un maggior numero di strade; potrebbe rivelarsi una svolta nell’ambito della mobilità elettrica.

