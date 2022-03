Eufy Security è il marchio usato da Anker per i prodotti di smart home — giusto qualche mese fa vi abbiamo proposto la recensione di un suo robot aspirapolvere — e nelle scorse ore ha lanciato sulla piattaforma Kickstarter il nuovo Eufy Video Smart Lock, il punto d’incontro tra una serratura smart e un videocitofono WiFi.

Proposto su Kickstarter a 399 dollari, questo dispositivo costituisce dunque un pacchetto completo e la sua spedizione ai sostenitori del progetto è prevista per il mese di maggio 2022. Il lancio sul mercato avverrà invece a giugno 2022 su Amazon e sullo store online di Eufy, ma procediamo con ordine.

Eufy Video Smart Lock: che cos’è e perché è interessante

Eufy Video Smart Lock è una sorta di dispositivo 2 in 1 per la sicurezza domestica, visto che unisce il lettore di impronte digitali per lo sblocco della serratura e l’invio di notifiche nel caso in cui determinate persone — individuate tramite il riconoscimento del volto — arrivino o vadano via.

In poche parole, per chi già conosce altri prodotti del brand, è una sorta di fusione tra la serratura Eufy Smart Lock Touch & WiFi (260 dollari) e il videocitofono Eufy Video Doorbell 2K (200 dollari).

Il prezzo più basso del prodotto 2-in-1 potrebbe farlo sembrare subito un affare, ma non manca qualche caveat. In primo luogo, molte persone trovano i videocitofoni Wi-Fi scomodi e poco intuitivi da usare, spesso non capendo quale sia il tasto da premere per azionarli; in questo caso il tasto del campanello si trova in corrispondenza della serratura, nella posizione in cui in quelle tradizionali si inserisce la chiave. Insomma, non esattamente la scelta più felice e molto probabile causa di confusione in utenti e ospiti.

In aggiunta a questo, l’integrazione della videocamera nella stessa posizione fa sì che la stessa non si trovi esattamente nel punto migliore per offrire una visuale ampia e completa. Insomma, per quanto sulla carta il nuovo Eufy Video Smart Lock sia una combinazione interessante, all’atto pratico potrebbe rivelarsi non troppo funzionale.

Il produttore non riporta l’autonomia prevista del dispositivo e questo potrebbe essere un grattacapo di non poco momento: alimentare sia una serratura smart che una videocamera di sicurezza connessa al Wi-Fi causa un consumo energetico non trascurabile. La batteria al litio integrata da Eufy Security è da 10.000 mAh, ovviamente ricaricabile; quanto alla durata effettiva, sarà necessario attendere le prime prove sul campo per farsi un’idea.

Messe da parte le possibili criticità, vanno ora richiamate le caratteristiche che rendono Eufy Video Smart Lock un prodotto innovativo e meritevole di attenzione.

I dettagli condivisi rivelano che il dispositivo offre una videocamera 2K con night vision, Field of View di 160° e un aspect-ratio standard di 4:3. Il tutto è affiancato da uno speaker e un microfono, che consentono di interloquire col visitatore di turno.

Il rilevamento del movimento sfrutta una combinazione di PiR e radar, inoltre la funzione AI Human Detection di Eufy promette di filtrare gli eventuali falsi allarmi dovuti ad auto, animali e oggetti.

La serratura può essere sbloccata sia con l’impronta digitale (il lettore di nuova generazione dovrebbe garantire sblocchi in 0,3 secondi e diventare più rapido col tempo grazie all’AI) che mediante il tastierino numerico e non mancano una companion app e il controllo vocale. Non manca una funzione di blocco automatico.

A rendere il pacchetto ancora più completo è interessante è il fatto che non sia richiesta alcuna sottoscrizione per visualizzare le riprese del videocitofono, il tutto viene infatti archiviato in locale. Dal momento che non sia fa menzione di Eufy HomeBase 2, non dovrebbe essere un requisito necessario; il funzionamento dovrebbe avvenire direttamente tramite Wi-Fi. Il campanello tradizionale viene sostituito dal plug-in incluso da Eufy.

Eufy Video Smart Lock prezzo e disponibilità

Eufy Video Smart Lock è appena arrivato su Kickstarter al prezzo speciale super early bid di 199 dollari per i primi 2000 sostenitori, ecco il link. Come detto, l’arrivo su Amazon e sullo store Eufy è previsto per giugno, ma il prezzo di listino salirà a 399 dollari. Non abbiamo informazioni sulla disponibilità dalle nostre parti.

