Partono gli Sconti Batticuore da Unieuro con tante offerte disponibili sullo store online fino al prossimo 13 di marzo. La nuova serie di offerte Unieuro consente di acquistare i prodotti in promozione con sconti fino al 50% rispetto al prezzo di listino. In sconto ci sono prodotti di tutte le principali categorie tech, dai notebook agli smartwatch passando per Smart TV e molto altro ancora. Andiamo a vedere quali sono le migliori offerte Unieuro disponibili con i nuovi Sconti Batticuore e come fare a sfruttarle.

Unieuro dà il via agli Sconti Batticuore: ecco le migliori offerte

Le nuove offerte Unieuro sono disponibili fino al 13 marzo. Gli Sconti Batticuore includono diverse promozioni da sfruttare al volo con sconti fino al 50%. Di seguito andremo a riepilogare alcuni dei prodotti più interessanti proposti in sconto (basterà cliccare sul nome del prodotto per raggiungere la pagina dedicata sul sito Unieuro). Per scoprire tutti i prodotti in offerta è, invece, possibile sfruttare il link a fine articolo.

Partiamo dai notebook in offerta attualmente da Unieuro. Tra gli sconti più interessanti del momento c’è spazio per il Huawei MateBook D 15 2021 che viene proposto al prezzo di 679 euro invece di 849 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il display è da 15.6 pollici con risoluzione Full HD. È presente il supporto al Wi-Fi 6 e c’è il sistema Windows 11.

Un altro ottimo notebook in offerta è HP Essential 255 G8. Si tratta di un portatile da 15.6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD che può contare sul processore Ryzen 5 5500U supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il prezzo è davvero eccellente. Il portatile, infatti, viene proposto al prezzo di 499 euro con uno sconto netto rispetto al listino di 649,90 euro.

Da segnalare che torna anche l’offerta dedicata al MacBook Air M1 da 13 pollici proposto a 999 euro nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Molto interessante anche l’offerta dedicata all’Acer Nitro 5 AN515-45-R80L. Il laptop presenta un display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, processore Ryzen 7 5800H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050. Il prezzo è di 1,199 euro invece di 1.399 euro.

Tra le nuove offerte Unieuro c’è anche uno sconto per le AirPods proposte al prezzo di 109,99 euro invece di 149,99 euro. In tema di auricolari, segnaliamo l’ottima offerta per le Redmi Buds 3 Pro che vengono proposte al prezzo di 49,99 euro invece di 69,99 euro. In sconto anche l’Apple Watch SE da 40 mm che viene proposto a 269 euro invece di 309 euro mentre l’Apple Watch SE da 44 mm è acquistabile al prezzo di 299 euro. Tra gli smartwatch in offerta c’è da tenere d’occhio anche la promozione dedicata al Samsung Galaxy Watch4 44mm proposto a 249,90 euro invece di 299,90 euro.

Le offerte Sconti Batticuore di Unieuro fanno spazio anche a vari sconti per chi è in cerca di un nuovo Smart TV. Tra le promozioni più interessanti per un prodotto economico ma completo segnaliamo la possibilità di acquistare LG 43UP75006LF da 43 pollici con uno sconto del 24% e un prezzo d’acquisto di 399,90 euro. Da segnalare anche l’offerta dedicata a LG 55UP78006LB da 55 pollici proposto a 549 euro con il 35% di sconto.

Se, invece, state cercando un TV di grandi dimensioni, l’offerta giusta potrebbe essere quella riservata al Samsung UE75AU7170 con pannello da 75 pollici che viene proposto a 899,90 euro con il 35% di sconto. Per un nuovo TV OLED, invece, c’è in sconto LG OLED55A16LA. Si tratta di un TV con pannello da 55 pollici che viene offerto al prezzo di 899 euro con uno sconto del 43% rispetto al listino.

Da notare che su tutti i TV in offerta è possibile richiedere il Bonus TV (sia Rottamazione che ISEE) per ottenere uno sconto extra sul prezzo (con il Bonus TV Rottamazione lo sconto è del 20% fino a 100 euro). Per sfruttare la promozione, in questo caso, è necessario scegliere Ritira in Negozio come metodo di spedizione in fase di acquisto online. L’ordine verrà poi concluso direttamente online.

Per una panoramica completa su tutte le offerte Sconti Batticuore di Unieuro è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Le offerte terminano il 13 marzo.

Scopri qui tutti gli Sconti Batticuore di Unieuro