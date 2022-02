La scorsa settimana, Ross Young, CEO e analista di Display Supply Chain Consultants, ha rivelato i presunti piani di Apple di sviluppare un dispositivo con un grande schermo pieghevole da 20 pollici a metà tra un iPad e un MacBook Pro. Oggi Mark Gurman di Bloomberg ha aggiunto un po’ più di dettagli a questa indiscrezione.

Apple starebbe realizzando un dispositivo ibrido con display pieghevole da 20 pollici

Gurman afferma che il presunto dispositivo ibrido di Apple sarebbe caratterizzato da un display doppio dove la tastiera e il trackpad fisici sarebbero sostituiti dalle controparti touch screen su una delle due metà dello schermo pieghevole, tuttavia al dispositivo potrebbe comunque essere collegata una tastiera fisica.

Il dispositivo sarebbe versatile in quanto potrebbe offrire una tastiera touch screen a grandezza naturale quando il dispositivo è utilizzato come notebook, oppure essere utilizzato con una tastiera fisica quando viene adoperato come monitor.

Date le sue dimensioni il dispositivo ibrido di Apple potrebbe offrire una risoluzione 4K o superiore e secondo i due analisti potrebbe essere presentato nel 2026 o nel 2027, più o meno nello stesso periodo in cui dovrebbe essere lanciata l’auto di Apple.

In base ai brevetti depositati negli ultimi anni è chiaro che Apple sta prendendo in considerazione modi alternativi per utilizzare le varie tecnologie. L’ultimo brevetto del colosso di Cupertino riguarda una tastiera che contiene un Mac.

