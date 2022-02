Mentre la Russia continua la sua avanzata, l’Ucraina chiede sostegno ad Apple invitando la società californiana ad intraprendere azioni contro la Russia. Lo fa con una lettera firmata dal vice-primo ministro, Mykhailo Fedorov, e indirizzata direttamente al CEO di Apple, Tim Cook.

Il vice-primo ministro Fedorov che, tra le altre mansioni, è il sovrintendente alle operazione digitali, ha pubblicato su Twitter, nella giornata di ieri, un post in cui chiedeva sostegno (tramite le sanzioni governative che verranno imposte dagli Stati Uniti) anche e direttamente ad Apple.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022