LG presenta un nuovo monitor professionale della gamma UltraFine OLED Pro e vincitore dei prestigiosi premi Red Dot 2021 e IF Design Award 2021.

Il monitor UltraFine OLED Pro da 65 pollici 65EP5G di LG rappresenta una soluzione perfetta per un utilizzo professionale, soprattutto in studi grafici e di post produzione cinematografica.

Caratteristiche del monitor LG 65EP5G

Il monitor UltraFine OLED Pro 65EP5G di LG è dotato di schermo UHD (3.840×2.160) 16:9 con luminosità variabile da 200 a 1000 nit e angolo di visione di 178 gradi. La tecnologia OLED consente a questo nuovo monitor di riprodurre immagini decisamente più realistiche grazie al rapporto di contrasto infinito, alla resa dei neri più profondi e all’ampia gamma di colori riproducibili (DCI-P3 al 98,5%), inoltre i tempi di risposta rapidi di 0.1 ms GTG (Gray-to-Gray) permettono di ottenere immagini chiare e senza sfocature.

Questo monitor professionale risulta ideale per le produzioni in ambito broadcast grazie a 4 ingressi SDI con riporto in uscita e porta SFP+, 2 ingressi HDMI, Genlock, controlli seriali e IP. La calibrazione dei colori è garantita dal software proprietario LG SuperSign WB o in alternativa il più comune in questo settore CalMAN.

LG 65EP5G supporta inoltre dispositivi programmabili LUT 1D e 3D per una rapida selezione dei profili di calibrazione dei colori e risponde agli standard EYESAFE per un ridotto impatto dalla luce blu emessa dallo schermo a salvaguardia degli occhi dell’utilizzatore.

L’interfaccia utente del monitor LG 65EP5G permette di controllare la qualità delle immagini e la memorizzazione dei preset in modo che possano essere richiamati rapidamente tramite i tasti funzione posti sul pannello di controllo frontale che include anche la manopola di selezione e i led di stato.

Oltre alle classiche regolazioni di luminosità, contrasto e colori, è possibile usufruire di strumenti professionali quali Scan Option, Aspect Ratio, Zoom, Color Temp., RGB Gain, EOTF (Electro-Optical Transfer Function), Color Space, Mono/Blue-only, Marker, Vectorscope/Waveform, Time Code, HDR/SDR Monitoring, UMD (Under Monitor Display), Pattern, Audio Level Meter, etc.

Disponibilità e prezzi del monitor LG 65EP5G

Il monitor LG 65EP5G sarà a breve disponibile per l’acquisto su Amazon e altri rivenditori. Per ulteriori dettagli a tal riguardo, restate collegati.

