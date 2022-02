ZTE ha annunciato che presenterà il nuovo router AX11000 Wi-Fi 6E XGS-PON ONT al Mobile World Congress 2022 che inizierà a Barcellona il 28 febbraio.

Il nuovo router di ZTE offre fino a 10 Gbps di banda sia via cavo che tramite Wi-Fi e supporta lo standard EasyMesh per consentire a più dispositivi di collegarsi in rete rapidamente e in modo stabile.

L’XGS-PON ONT è in grado di gestire facilmente contenuti in 4K/8K e in Realtà Virtuale, grazie all’elevata larghezza di banda, alla bassa latenza e all’elevata stabilità.

Nei dettagli del nuovo router ZTE AX11000 Wi-Fi 6E XGS-PON ONT

Il Wi-Fi 6 E della tecnologia XGS-PON permette la concorrenza tri-band e insieme alla tecnologia MIMO è possibile raggiungere tassi fisici massimi di 11 Gbps, inoltre le tecnologie WAN, LAN e Wi-Fi forniscono velocità superiori a 1 Gbps, permettendo agli utenti di aggiornare facilmente la larghezza di banda.

La tecnologia Wi-Fi 6E supporta le tre bande di 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, con una banda in grado di lavorare con gli Access Point per migliorare la copertura del segnale Wi-Fi e le prestazioni della rete in tutta la smart home.

Il router ZTE AX11000 Wi-Fi 6E XGS-PON ONT presenta un design compatto dall’elegante colore nero con delle griglie per il raffreddamento su due lati.

Grazie a queste caratteristiche il prodotto è capace di fornire esperienze senza compromessi in contesti esigenti come il gioco online, lo streaming e la didattica a distanza.

