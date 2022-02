Dunque, invece di sostituire l’iPhone intero Apple potrebbe presto essere in grado di riparare le componenti hardware del gruppo del Face ID sostituendo solo quello che serve. Sembrerebbe ovvio procedere in questo modo, ma così non è visto che fino a questo momento chi lavora nel settore dell’assistenza autorizzata di casa Cupertino, altro non può fare che riconsegnare al proprietario un iPhone tutto nuovo, con tutte le conseguenze del caso, fra cui l’impatto ambientale.

Per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale visto che tutto deriva da alcune indiscrezioni passate nei corridoi dei colleghi di macrumors.com, rumor provenienti da fonti da costoro giudicate attendibili. Comunque, se così fosse, gli Apple Store e i centri autorizzati avranno a disposizione una serie di componenti e ricambi delle parti del modulo TrueDepth per poter aggiustare iPhone XS e successori (non è chiaro perché iPhone X o gli eventuali iPhone XR siano esclusi dalla questione).

Le conseguenze? Una maggiore convenienza sia per gli utenti che per i centri di riparazione, e una riduzione dell’impronta di carbonio ampliando maggiormente gli orizzonti. A parte la discrezionalità del servizio in questione, per il momento non c’è altro da aggiungere. Ma in caso di ulteriori sviluppi, vi terremo comunque aggiornati.

In copertina iPhone 11 Pro

Potrebbe interessarti anche: Recensione iPhone 13: notevole upgrade ma attenzione al 13 Pro