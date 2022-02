Manca qualche mese al lancio nelle sale cinematografiche di Jurassic World Dominion, ma il Gruppo LEGO e Universal Brand Development hanno deciso di rendere meno spasmodica l’attesa lanciando una nuova serie di set, pensati per offrire un piccolo assaggio di quello che i fan della fortunata serie vedranno presto al cinema.

Grazie ai nuovi set, sei in tutti se escludiamo un set DUPLO dedicato ai più piccoli, vedremo il più grande assortimento di dinosauri mai visti finora in formato LEGO. Non mancheranno ovviamente i protagonisti come Owen, Claire, Ian Malcolm e la dottoressa Sattler, per un’esperienza perfetta sia per i più piccoli, che potranno ricreare le scene del film, sia per i più grandi che potranno espandere la propria collezione.

Il bello della nuova collezione è che i set sono pensati per poter interagire tra di loro, per creare degli scenari più vasti e completi e garantire ore di divertimento. I nuovi set LEGO saranno in vendita a partire dal 17 aprile nei LEGO Stores, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli. Ecco nel dettaglio i set in arrivo.

Nuovi set LEGO Jurassic World Dominion

76943 Inseguimento del Pteranondonte

Il primo set include un molo in mattoni, una bancarella del pesce, un pontile, una jeep, le minifigure di Owen e Maisie, oltre ovviamente a un pteranodonte. Si compone di 91 pezzi, misura 12 x 13 x 9 centimetri e sarà in vendita a 19,99 euro.

76944 La fuga del T-Rex

Il primo dei set dedicato al T-Rex permette di costruire un eliporto, con elicottero e recinzione per contenere il T-Rex. Troveremo le minifigure di Owen, Zia Rodriguez e una guardia forestale. Non mancheranno uova di dinosauro, il tranquillante e ovviamente il T-Rex. Il set si compone di 140 pezzi, misura 16 x 6 x 15 centimetri e sarà in vendita a 49,99 euro.

76945 Atrociraptor: inseguimento sulla moto

Più economico il set dedicato all’atrociraptor, che include in mercato e una moto per distruggere il dinosauro. Sono incluse le minifigure di Owen e Rainn. Misura 17 x 13 x 6, si compone di 167 pezzi e costerà 19,99 euro. Potrà essere combinato con il set 76948.

76946 La cattura dei Velociraptor Blue e Beta

Chi ama l’azione non potrà fare a meno di questo set, che include le minifigure di Maisie e Rainn, i dinosauri Blue e Beta, un camion, una bici e una gabbia per dinosauri. Si compone di 173 pezzi, misura 14 x 6 x 6 centimetri e costerà 29,99 euro.

76947 Quetzalcoatlus: agguato aereo

Questo set è stato pensato per ricreare una delle scene più memorabili del film, con il Quetzalcoatlus, che misura quasi 30 centimetri di larghezza, pronto ad attaccare l’aereo, che misura 22 cm di lunghezza, 30 di larghezza e 9 di altezza. Nel set sono incluse le minifigure si Owen, Claire e Kayla e nella stiva dell’aereo può trovare posto la moto del set 76945. Sarà nei negozi a 49,99 euro.

Il set si compone di 293 pezzi e sarà in vendita a 49,99 euro.

76948 La fuga del T-Rex e dell’Atrociraptor

Chiudiamo con il set più imponente, che vi permetterà di costruire un mercato con un recinto per il T-Rex e un camion con gabbia per il trasporto dell’atrociraptor. Sono incluse anche le minifigure di Owen Grady, Claire Dearing, Rainn Delacourt e Soyona Santos, così da poter ricreare delle storie appassionanti.

Il set misura 26 x 9 x 18 centimetri, si compone di 461 pezzi e costerà 89,99 euro.