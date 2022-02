Oggi Philips ha presentato tre nuovi monitor dedicati al gaming su PC della serie M3000. Diagonale da 27″ per tutti e prezzi inferiori a 300 euro come soluzioni accessibili che saranno disponibili in Italia a giorni. Ecco quello che c’è da sapere al riguardo.

Caratteristiche e peculiarità dei monitor Philips M3000

La serie di monitor Philips M3000 è composta da questi tre nuovi prodotti dalla medesima diagonale di 27 pollici, schermi con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), rapporto di forma 16:9 e tecnologia Ultra Wide Color. Quello che cambia è il tipo di pannello: un IPS per la versione 27M1N3200ZA, dei VA per gli altri due modelli 27M1N3200VA e 27M1N3200VS, che sono un pelo più economici.

Il refresh rate è lo stesso, pari a 165 Hz (120 Hz con risoluzione Full HD), così come il tempo di risposta di 1 ms e la tecnologia di sincronizzazione Adaptive-Sync. Sussistono delle differenze anche per quel che riguarda gli aggiustamenti fisici dei supporti: solo inclinazione per il più economico 27M1N3200VS, mentre degli altri due modelli è possibile regolare in aggiunta anche l’altezza, ruotarli e posizionarli in modalità verticale, volendo.

Per il resto, c’è da dire che i nuovi monitor Philips M3000 sono dotati della tecnologia Flicker-Free e della modalità LowBlue (per ridurre la luce blu e affaticare meno gli occhi; qui per saperne di più) soluzioni che permettono di assicurare un’esperienza visiva ottimale e che non affatichi troppo gli occhi nelle sessioni di gaming e non solo.

Prezzi e disponibilità in Italia dei monitor Philips M3000

Philips ha presentato proprio oggi questa nuova serie di monitor M3000, dispositivi in vendita ai seguenti prezzi a seconda dei modelli scelti:

Monitor VA 27M1N3200VS a 269 euro (disponibile dal mese corrente);

Monitor VA 27M1N3200VA a 279 euro (idem);

Monitor IPS 27M1N3200ZA a 299 euro (disponibile a partire da marzo).

