Anche se l’annuncio ufficiale è arrivato a fine gennaio, è stato necessario attendere un paio di settimane per poter acquistare i nuovi dispositivi della famiglia Redmi Note 11. I quattro modelli che saranno disponibili sui mercati internazionali sono pronti a dominare ancora una volta la fascia media, in particolare le versioni Pro che sono le più dotate dal punto di vista tecnico.

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro può contare su una scheda tecnica di tutto rispetto, a partire dallo schermo Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e frequenza di refresh a 120 Hz, protetto da un Gorilla Glass 5. Niente lettore sotto allo schermo, per contenere i costi: Redmi ha optato per una soluzione sempre più in voga, ovvero l’integrazione nel pulsante di accensione, sul lato destro dello smartphone.

Sotto la scocca è stato scelto un MediaTek Helio G96, realizzato con processo produttivo a 12 nanometri e dotato di CPU octa core e GPU Mali-G52 MC2. Tre i tagli di memoria tra cui scegliere: 6-64 GB, 6-128 GB e 8-128 GB, per coprire le necessità di chi ha differenti budget a disposizione.

Il comparto fotografico può contare su una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 megapixel (f/1.9), ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per macro e ritratti. Nella parte frontale, all’interno di un foro nel display, è alloggiato un sensore da 16 megapixel per i selfie.

Ottima l’autonomia grazie alla batteria da 5.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 67 watt. Il sistema operativo è Android 11, sul quale gira l’interfaccia personalizzata MIUI 13.

Redmi Note 11 Pro 5G

Molto simile nell’aspetto alla versione 4G, Redmi Note 11 Pro 5G utilizza lo stesso schermo da 6,67 pollici a 120 HZ ma si differenzia molto al suo interno. Per la versione 5G dello smartphone è infatti stato scelto uno Snapdragon 695, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri e dotato di modem 5G, affiancato ancora una volta da tre diversi tagli di memoria: 6-64 GB, 6-128 GB e 8-128 GB.

Diversa anche la fotocamera posteriore: troviamo infatti il sensore principale da 108 megapixel (f/1.9) e l’ultra grandangolare (FOV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2). Chiude la dotazione un sensore da 2 megapixel dedicato alle macro, mentre frontalmente è stato utilizzato un sensore da 16 megapixel (f/2.4) per i selfie.

Anche in questo caso la batteria ha una capacità di 5.000 mAh ed è supportata dalla ricarica rapida a 67 watt.

Le offerte per Redmi Note 11 Pro/5G

È giunto dunque il momento di parlarvi delle offerte per portarvi a casa uno di questi due smartphone. La promozione prenderà il via tra qualche ora, alla mezzanotte tra il 15 e il 16 febbraio, e proseguirà fino alle 24:00 del 17 febbraio. Seguendo i link che trovate qui sotto, potrete recuperare uno degli oltre 20.000 coupon a disposizione nella pagina dell’iniziativa, e risparmiare fino a 20 euro rispetto al prezzo già scontato. Ecco dunque link e prezzi delle varianti di memoria, tutte disponibili nelle tre colorazioni ufficiali.

Il prezzo finale può variare di 5-10 euro a seconda dei coupon disponibili: 10.000 da 10 euro, 8.000 da 15 euro e 11.000 da 20 euro)

Informazione Pubblicitaria