Il giorno di San Valentino è arrivato e Samsung ha pensato bene di imbastire una promozione sul proprio store online, con un codice voucher che permette di ottenere sconti interessanti su tantissimi prodotti tech delle categorie più disparate, come smartphone, smart TV, monitor e finanche elettrodomestici.

Samsung Flash weekend: info e scadenza

La promozione identificata ufficialmente come “Samsung Flash weekend” permette di ottenere sconti fino al 15% per effetto dell’utilizzo del codice voucher SAMSUNGFLASH.

Se sullo store del produttore sudcoreano ci sono prodotti che stavate tenendo d’occhio, questa potrebbe essere l’occasione giusta per completare l’acquisto, ma c’è poco da temporeggiare: la promozione sarà attiva soltanto fino alle ore 23.59 di oggi, 14 febbraio 2022.

Prodotti in offerta

Fatte queste premesse, passiamo adesso ai prodotti che Samsung permette di scontare con il codice segnalato. Le offerte comprendono, come detto, smartphone, smart TV, elettrodomestici e prodotti della categoria informatica.

Mobile Flash Weekend (-10% con codice SAMSUNGFLASH)

Ecco alcuni esempi, tutti gli altri modelli sono disponibili a questo link:

TV & Soundbar Flash Weekend (-15% con codice SAMSUNGFLASH)

Ecco alcuni esempi, tutti gli altri modelli sono disponibili a questo link:

Informatica Flash Weekend (-10% con codice SAMSUNGFLASH)

Ecco alcuni esempi, tutti gli altri modelli sono disponibili a questo link:

Per i prodotti della categoria elettrodomestici potete fare riferimento a questo link, invece di seguito trovate il collegamento allo store Samsung per tutti gli altri prodotti da scontare:

Offerte Samsung Flash Weekend

