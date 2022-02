Annunciato ufficialmente da Dell in occasione del CES 2022, il monitor Alienware 34 QD-OLED Gaming Display è il primo della sua categoria a montare il nuovo pannello QD-OLED di Samsung e adesso ha un prezzo di listino ufficiale, non esattamente alla portata di tutti, ma neppure scandaloso considerando il “peso” dell’innovazione.

Alienware 34 QD-OLED Gaming Display: quando e a quanto

Bello, innovativo e costoso: sono sufficienti questi tre aggettivi per descrivere in poche parole il monitor Alienware 34 QD-OLED Gaming Display della controllata di Dell.

Il dispositivo, che al momento della presentazione aveva comprensibilmente fatto drizzare le antenne a gamer e addetti ai lavori, adesso ha un periodo di lancio e un prezzo di listino ufficiali. Le informazioni sono state diffuse direttamente da Alienware con un tweet: il primo monitor da gaming con pannello Quantum Dot OLED di Samsung arriverà sul mercato in primavera e tutti gli interessati dovranno tenersi pronti a sborsare 1.299 dollari.

Nello stesso tweet il produttore ha comunicato anche sempre in primavera, accanto al monitor, debutteranno anche le cuffie da gaming Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset (AW920H), che invece costeranno 199 dollari.

Tornando al monitor, comunque, va detto che il prezzo richiesto per Alienware 34 QD-OLED Gaming Display è sì alto, ma non assurdo né esagerato. Parliamo pur sempre di una prima volta, inoltre sul mercato ci sono già monitor OLED decisamente più costosi. Basti pensare al UltraFine 32UQ85R UHD OLED di LG, che non c’entra nulla col gaming, ma attualmente si trova appena sotto i 3.000 euro; rimanendo in ambito gaming e Alienware, il modello Alienware 55 OLED Gaming Monitor era stato lanciato al CES 2019 a 3.999 dollari e ancora adesso si trova su Amazon poco sopra i 2.700 dollari.

Alienware 34 QD-OLED Gaming Display: tecnologia e caratteristiche

Alienware 34 QD-OLED Gaming Display mantiene i vantaggi tipici degli schermi OLED — neri assoluti e contrasti migliori — e li combina con quelli della tecnologia Quantum Dot, che garantisce una migliore luminosità e colori brillanti. Per maggiori dettagli sul pannello QD-OLED di Samsung vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Grazie a questa combinazione di caratteristiche, il nuovo monitor da gaming di Alienware dovrebbe coprire il 99,3 percento dello spazio colore DCI-P3 (prestandosi, dunque, anche ad utilizzi ben diversi dal gaming). Lo schermo da 34 pollici presenta inoltre una risoluzione di 3440 x 1440 pixel, un refresh rate di 175 Hz e una luminosità di 250 nit con picchi di 1.000 nit. Ai giocatori faranno piacere anche i tempi di risposta di 0,1 ms e il supporto alla tecnologia Nvidia G-Sync Ultimate.

Il prezzo di listino di questo monitor, comunque, rappresenta anche un primo indizio di quelli che saranno i prezzi di altri prodotti con pannelli QD-OLED: non solo monitor, ma anche TV, rispetto alle quali il primato dovrebbe essere di Sony.

