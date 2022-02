Una Smart Home che possa definirsi tale non può non avere dei sistemi di sicurezza che permettano di essere avvisati in caso di intrusioni. L’offerta odierna dunque risulta decisamente perfetta per chi stesse cercando una videocamera senza fili da installare nella propria abitazione, dato che il prodotto di cui vi stiamo per parlare si trova oggetto di una interessantissima duplice promozione.

Telecamera di sicurezza Swann in super offerta

L’offerta si trova su Amazon e potrebbe facilmente rientrare nei rari errori di prezzo dato che l’offerta è duplice. Parliamo della Telecamera di sicurezza senza fili a 2 vie a marchio Swann con risoluzione video Full HD e campo visivo di 180° gradi. Il modello in promozione è in colorazione Bianca ed è dotata di attacco magnetico per agganciarla facilmente ad una parete rinforzata (con dispositivi metallici) oppure superfici in metallo.

La recensioni presenti su Amazon riportano un discreto grado di soddisfazione, le critiche sono principalmente legate al prezzo di listino che è di 169,99 Euro. Un po’ cara a questa cifra ma grazie alla duplice offerta composta da: sconto del 53% + il coupon da applicare in pagina, è possibile ordinarla a soli 30,50 Euro, una cifra decisamente più abbordabile e interessante.

Non vi resta che recarvi su Amazon.it e procedere all’acquisto, la promozione ovviamente può terminare in qualsiasi momento.

Se l’offerta risultasse terminata o esaurita, in alternativa potete valutare le ottime Blink di Amazon, anch’esse in offerta ma a 49,99 Euro invece di 69,99 Euro.

Seguiteci sul canale telegram Sconti.Casa e Prezzi.Tech per non perdervi altre offerte bomba di questo tipo.