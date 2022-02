ASUS ha presentato oggi sul mercato italiano un nuovo router firmato ROG espressamente dedicato al gaming. Si chiama ASUS Rapture GT-AX6000 e nei paragrafi qui sotto trovate tutto quello che c’è da sapere, caratteristiche, peculiarità e prezzi compresi.

Caratteristiche e particolarità del router ASUS Rapture GT-AX6000

ASUS Rapture GT-AX6000 è un router Wi-Fi 6 (802.11 ax) dotato di CPU Broadcom quad core da 2.0 GHz a 64 bit con chipset che offre velocità wireless fino a 6.000 Mbps. Le due porte Ethernet di cui è dotato supportano i 2,5 Gbps con aggregazione WAN e LAN per connessioni fino a 3,5 Gbps e fino a 2 Gbps, rispettivamente.

Numeri a parte, questo nuovo router include ASUS RangeBoost Plus, che migliora la copertura wireless dei dispositivi Wi-Fi connessi e, in combinazione con le altre tecnologie ASUS RF promette miglioramenti della portata e del raggio d’azione del segnale Wi-Fi fino al 38%.

ASUS Rapture GT-AX6000 offre inoltre ASUS AIMesh per creare reti Wi-Fi mesh con qualsiasi router compatibile, per una maggiore copertura, include l’accelerazione gaming a tre livelli per stabilizzare le connessioni, abbassare il ping, ridurre il lag e prevenire i fenomeni di jitter, a tutto vantaggio di una migliore esperienza nelle sessioni di gaming, ma non solo. E sempre a tal riguardo, la modalità Mobile Gaming permette di gestire e assegnare la priorità al proprio dispositivo mobile.

Lato privacy e sicurezza, infine, il router ASUS Rapture GT-AX6000 include la suite di internet security AiProtection Pro, pensata per proteggere tutti i dispositivi connessi, soluzioni smart home comprese, suite che costerebbe oltre 50 euro l’anno (secondo quanto dichiarato da ASUS) e in questo caso inclusa nel prezzo, completa di aggiornamenti illimitati.

L’altra chicca? Il design chiaramente, che oltre a rendere tale router futuristico, può vantare perfino di una serie di effetti di illuminazione RGB completamente personalizzabili.

Prezzo e disponibilità del router ASUS Rapture GT-AX6000

Il router ASUS Rapture GT-AX6000 è disponibile sugli store ASUS e presso i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS al prezzo di 449,90 euro.

