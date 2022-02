Nella giornata di mercoledì 9 febbraio Sony ha rilasciato le versioni beta del sistema operativo per PlayStation 5 e PlayStation 4: si tratta della seconda beta software dopo quella dello scorso luglio e contiene molti cambiamenti che verranno resi disponibili nei prossimi mesi per tutti gli utenti. Sicuramente, la novità più entusiasmante è rappresentata dai comandi vocali su PS 5: da oggi si potrà chiedere direttamente alla console di eseguire alcune azioni, proprio come se ci trovassimo di fronte Alexa o Google Assistant.

“Hey PlayStation!”: cosa ci si può fare

La novità più interessanti del software beta di PlayStation è sicuramente la possibilità per i possessori di una PS5 di utilizzare i comandi vocali con la parola chiave “Hey PlayStation!”. In questo modo è possibile chiedere di aprire giochi e applicazioni, impartire comandi per la riproduzione multimediale (sia musicale che video) o attivare rapidamente le impostazioni, il tutto a mani libere.

Al momento, i comandi vocali per PS5 sono disponibili soltanto per gli utenti che hanno aderito al software beta di PlayStation 5 con account registrati negli Stati Uniti e Regno Unito che hanno impostato la lingua inglese come lingua di sistema. Volendo, è possibile iscriversi al Feedback Program: i comandi vocali saranno registrati ed analizzati da Sony per migliorare la resa del servizio, ma gli account per bambini non verranno registrati mai. Gli utenti che hanno scaricato il software beta possono abilitare la funzione dal menu Settings > Voice Command (Preview) ed abilitare il toggle.

Aggiornamento dell’interfaccia e nuove funzionalità

Nonostante i comandi vocali siano una delle novità principali, ci sono parecchie altre migliorie all’interfaccia e nuove funzioni da scoprire. Gli utenti PS5 e PS4 che partecipano alla beta ora avranno la possibilità di creare Open Parties e Closed Parties: i primi non richiedono un invito se si fa parte della cerchia di amici, mentre i secondo richiedono un invito dal creatore del party. Inoltre nella scheda della chat vocale dedicata ai party ora un indicatore sull’immagine profilo aiuta a capire chi sta parlando: utile ad esempio quando si vuole inviare una segnalazione e si è in party con persone che non si conoscono. Sempre dalla scheda della chat vocale ora si può invitare un altro giocatore ad unirsi tramite Share Play, e gli utenti PS4 ora possono regolare il volume della voce di ogni giocatore presente nel party proprio come su PS 5.

Per semplificare l’interfaccia ora sono presenti tre schede: Amici, Parties e Messaggi. Questo permette di vedere tutti gli amici collegati dalla scheda apposita, o di aggiungere un giocatore al gruppo direttamente dal centro di controllo. Nella scheda Parties quando qualcuno condivide lo schermo verrà visualizzata un’apposita icona accanto al suo nome. E grazie all’aggiunta di un apposito pulsante nella scheda Amici, diventa più semplice declinare le richieste di amicizia.

Non mancano i miglioramenti all’interfaccia utente per migliorare l’esperienza d’uso nella schermata principale. Da oggi è possibile visualizzare fino a 14 app e giochi per ogni singola schermata, e con la funzione “Keep in Home” si possono scegliere fino a cinque elementi preferiti da tenere sempre a vista. Chi possiede una vasta collezione apprezzerà la possibilità di filtrare la propria collezione per genere, così da individuare subito il titolo da giocare. E la nuova grafica della sezione trofei rende più semplice collezionarli, con suggerimenti sul tipo di trofei da guadagnare in accordo con il gioco in uso.

Infine due novità per le funzioni di accessibilità: la possibilità di abilitare l’audio mono per le cuffie e il supporto esteso a sei nuove lingue per la funzione Screen Reader. Questo porta le lingue supportate da Screen Reader, che legge a voce alta il testo su schermo, a quindici:

russo;

arabo;

olandese;

portoghese (Brasile);

polacco;

coreano;

inglese (Stati Uniti);

inglese (Regno Unito);

giapponese;

italiano;

tedesco;

spagnolo;

spagnolo (America Latina);

francese;

francese (Canada).

Come ottenere il software beta per PS5

Per chi è interessato a provare la beta software di PlayStation 5 dovrà cliccare qui per entrare nel portale web e procedere alla registrazione. Se invece siete interessati a provare il software beta di PlayStation 4 allora l’indirizzo corretto è questo. Come sempre, sconsigliamo l’utilizzo di software beta agli utenti solo per provare le ultime novità: si tratta infatti di versioni software non rifinite al 100%, per cui è facile incappare in bug e comportamenti anomali.

