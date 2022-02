Ghostwire: Tokyo sta arrivando. La nuova avventura dinamica di Tango Gameworks e Bethesda, infatti, sarà disponibile tra poche settimane su Playstation 5 e PC. Nel corso della giornata di oggi, è stata annunciata la data di uscita ufficiale dell’atteso titolo che sarà a disposizione dei giocatori a partire dal prossimo 25 marzo 2022. In concomitanza con l’annuncio della data di uscita, inoltre, Ghostwire: Tokyo si mostra anche in un lungo trailer gameplay che va ad approfondire le caratteristiche della nuova avventura di Tango Gameworks. Ecco i dettagli:

Il nuovo trailer gameplay di Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo sarà disponibile in via ufficiale a partire dal prossimo 25 marzo 2022. La conferma della data di uscita ufficiale è l’occasione giusta per approfondire i dettagli di gameplay. Il trailer che alleghiamo qui di seguito ci mostra, infatti, diversi minuti del gioco, con sequenze d’azione che anticipano alcuni elementi caratterizzanti del nuovo titolo di Tango Gameworks e Bethesda. Il trailer gameplay riguarda la versione Playstation 5 del gioco che punta a stupire, oltre che per un gameplay articolato, anche per una grafica ispirata e di alto livello. Ecco il trailer in questione:

Disponibile anche l’Edizione Deluxe

Il nuovo Ghostwire: Tokyo è già disponibile in preordine. Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra la versione per Playstation 5 di Sony e la versione PC, disponibile sia su Steam che su Epic Games Store. La versione PC costa 59,99 euro mentre la versione riservata alla console di Sony presenta un costo di 69,99 euro con possibilità di usufruire del 10% di sconto riservato agli utenti Plus. Il gioco può contare su di un supporto completo alla lingua italiana, presente sia per quanto riguarda le voci che i testi e l’interfaccia.

Il titolo potrà essere prenotato anche in Edizione Deluxe. Questa particolare edizione del gioco include l’accesso al pacchetto stile streetwear, al completo shinobi ed alle armi kunai. Da notare che i videogiocatori che sceglieranno di prenotare quest’edizione potranno beneficiare di un accesso anticipato al gioco. In questo caso, infatti, la data di disponibilità del titolo sarà anticipata al 22 marzo 2022. L’Edizione Deluxe di Ghostwire: Tokyo è prenotabile a 79,99 euro su PC (anche in questo caso sia Steam che Epic Games Store). La versione per Playstation 5 è, invece, disponibile a 89,99 euro.