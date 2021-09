Arriva l’aggiornamento di settembre per PS5 con supporto agli SSD M.2 e altro

In queste ore Sony ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento software di settembre per la console PlayStation 5, uno tra i più importanti da quando è stata lanciata sul mercato.

Arriva il supporto agli SSD M.2 su PS5

Entrando nel vivo, la più grande e importante novità di questo aggiornamento software è il tanto atteso supporto agli SSD M.2 su PlayStation 5, il che offre a milioni di utenti la possibilità di espandere lo spazio a disposizione sulla console per immagazzinare giochi in un’altra memoria ad alta velocità.

Innanzitutto c’è da sottolineare che vengono supportati solo gli SSD di tipo NVMe, pertanto non bisogna nemmeno prendere in considerazione i modelli SATA M.2 in quanto risulterebbero troppo lenti per assicurare un’esperienza di gioco al pari di quella garantita dai giochi memorizzati sulla memoria principale della console. Sono supportati SSD di tipo M.2 con una lunghezza massima pari a 110 mm, ma lo sono anche quelli muniti di radiatore a patto che abbiano una profondità massima di 11,25 mm.

Se avete intenzione di aggiungere un SSD M.2 alla vostra console e volete saperne di più, Sony ha pubblicato una pagina di supporto molto dettagliata sui requisiti richiesti, come si installa l’SSD M.2, come si spostano i giochi e molto altro.

Altre novità

Venendo alle altre novità contenute all’interno dell’aggiornamento software di settembre per PlayStation 5, la console è adesso in grado di trasmettere audio 3D dai televisori supportati. La funzionalità prende in prestito il microfono integrato nel DualSense per PS5 al fine di misurare la qualità acustica della stanza, mentre gli utenti che dispongono delle cuffie Pulse 3D Wireless possono gestire finemente la qualità audio tramite l’equalizzatore integrato.

Queste e tante altre novità sono elencate nel video disponibile qui sotto.