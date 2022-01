Due anni fa Microsoft aveva annunciato una nuova funzionalità per Microsoft Teams in grado di trasformare i propri smartphone in una sorta di walkie-talkie. Ora l’azienda sta rendendo disponibile tale funzione a tutti coloro che utilizzano il servizio di Redmond, inclusi gli iPhone.

Microsot porta la funzione walkie-talkie su Teams

Come annunciato da Microsoft stessa tramite un post sul proprio blog, questa nuova funzione è disponibile per un’ampia gamma di dispositivi a partire da oggi, così da permettere ai lavoratori in prima linea, di godere di comunicazioni chiare, sicure, istantanee e a portata di mano.

“Dato che si debbono affrontare continui vincoli dovuti alla carenza di manodopera e alle interruzioni della catena di approvvigionamento, si desidera una tecnologia che faccia risparmiare tempo, aiuti a comunicare in modo più fluido e massimizzi l’efficienza nello svolgere attività ripetitive”

Grazie alla funzione walkie-talkie, sarà possibile raggiungere qualsiasi contatto semplicemente parlando tendendo premuto un pulsante dedicato. La novità è disponibile da oggi sia per i dispositivi iOS che per quelli Android. Microsoft non è il primo produttore ad aggiungere una funzionalità del genere, ad esempio Apple l’ha implementata su Apple Watch sin da watchOS 5, dove basta aprire l’app per connettersi con un amico e iniziare a parlare.

Sebbene funzionalità di questo genere erano attese da anni, le persone oramai tendono ad utilizzarle sempre meno per via di servizi, in alcuni casi, più comodi ed efficaci.

Voi cosa ne pensate di questa implementazione? Fatecelo sapere con un commento utilizzando l’apposito box.

