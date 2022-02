Nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato in via ufficiale “Open App Store Principles“. Si tratta di una nuova serie di linee guida che la casa americana applicherà al Microsoft Store, accessibili da tutti i PC Windows, con l’obiettivo di promuovere equità, trasparenza e libertà di scelta.

Le nuove linee guida Open App Store Principles seguono l’approvazione del discusso Open Markets Act che questa settimana ha ricevuto l’approvazione dalla commissione giudiziaria del Senato americano. Non tutti i nuovi principi si applicheranno allo store Xbox che presenterà regole più ferree per quanto riguarda il sistema di pagamenti disponibile.

Microsoft punta su equità, trasparenza e libertà di scelta per il suo store

Con le nuove linee guida Open App Store Principles, Microsoft punta a seguire le indicazioni fornite dall’Open Markets Act. La nuova norma approvata negli USA vieta a piattaforme come il Microsoft Store di impedire agli sviluppatori di utilizzare diversi sistemi di pagamento per le loro app. Microsoft, che da tempo si era impegnata sulla questione, consentirà, quindi, agli sviluppatori di implementare uno o più sistemi di pagamento all’interno delle app presenti sul Microsoft Store.

Da notare che gli sviluppatori avranno la possibilità di pubblicizzare i metodi di pagamento alternativi a quello offerto da Microsoft per il suo store. Sul Microsoft Store, inoltre, sarà possibile trovare altri store da scaricare e installare sui propri PC Windows con i relativi sviluppatori che saranno liberi di scegliere il proprio sistema di monetizzazione per gestire i pagamenti e le varie transazioni.

Da notare che Microsoft ha anticipato che tutti gli sviluppatori, in accordo agli Open App Store Principles, dovranno soddisfare precisi livelli di qualità e sicurezza. Tutte le app Microsoft, inoltre, si atterranno alle linee guida che anche gli altri sviluppatori sono tenuti a seguire. Non ci saranno preferenze o corsie preferenziali, stando a quanto riferito dall’azienda, per le app sviluppate “in casa”.

Tutti gli aspetti di marketing, anche e soprattutto legati a promozioni e campagne pubblicitarie all’interno dello store, saranno regolati da condizioni chiare e trasparenti, sia per gli utenti che per gli sviluppatori. Anche in questo caso, le app di Microsoft non avranno corsie preferenziali e dovranno seguire le stesse regole di tutte le altre app di terze parti presenti sullo store.

Alcune nuove regole non valgono per Xbox

C’è una precisione molto importante da fare in merito agli Open App Store Principles. L’Open Markets Act non coinvolge le piattaforme dedicate come quelle integrate nel sistema operativo delle console per videogiochi. Di conseguenza, alcuni dei principi fissati dalle nuove linee guida di Microsoft non si applicheranno allo store delle console Xbox. Gli sviluppatori, in questo caso, dovranno utilizzare il sistema di pagamento di Microsoft.

Quest’aspetto, sottolinea Microsoft, è fondamentale per la sopravvivenza delle console. In questo caso, l’hardware viene venduto quasi sempre in perdita con l’obiettivo di creare un ecosistema sostenibile per gli sviluppatori. Le entrate derivanti dalle vendite digitali sono, quindi, essenziali per poter sostenere store come quello delle console Xbox. I principi di trasparenza, equità e qualità validi per il Microsoft Store verranno però trasportati anche su Xbox Store.