ASUS lancia le nuove offerte di San Valentino sulla sua gamma di prodotti proponendo sconti su notebook Windows, su alcuni Chromebook e su diversi altri dispositivi. Grazie alle nuove offerte, fino al prossimo 14 febbraio, sarà possibile acquistare uno dei prodotti della gamma ASUS in promozione con uno sconto fino al 38%. Alcune offerte sono davvero interessanti e possono rappresentare l’occasione giusta per un nuovo acquisto. Vediamo i dettagli:

Le offerte ASUS di San Valentino: sconti per smartphone, portatili Windows e Chromebook

La nuova campagna promozione di ASUS per San Valentino presenta diverse offerte di sicuro interesse, con sconti fino al 38%. Tra le offerte c’è spazio anche per la linea Zenfone con il compatto Zenfone 8 con display da 5,9 pollici e processore Snapdragon 888. Lo smartphone viene proposto in offerta in varie configurazioni con il modello base (8/128 GB) che parte da 619 euro. In sconto c’è anche lo Zenfone 8 Flip, acquistabile da 739 euro.

Sconti anche per la gamma Chromebook. Tra le proposte di ASUS c’è il Chromebook C233 con Intel Celeron N3350 e display HD da 11.6 pollici che viene proposto ad un prezzo di appena 179 euro con 90 euro di risparmio rispetto al listino. Per chi è in cerca di un Chromebook economico con display più grande, inoltre, in offerta c’è il Chromebook C403 che riprende le stesse specifiche del modello precedente ma con display da 14 pollici.

Il prezzo è di appena 199 euro con 120 euro di risparmio rispetto al listino. La gamma Chrome OS include anche il Chromebook CX9 con Intel Core i3-1115G4, display Full HD da 14 pollici, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD ed un peso di appena 1,05 chilogrammi. Il prezzo è di 599 euro con 150 euro di sconto.

Tra i portatili Windows in offerta troviamo ASUS E510, una soluzione economica e completa in grado di offrire ottime prestazioni per un utilizzo base. Il laptop include un display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, il processore Intel Pentium N5030, 8 GB di memoria RAM e un SSD M2 NVMe da 256 GB. Il prezzo è di 429 euro con 40 euro di sconto rispetto al listino.

Tra le offerte ASUS di San Valentino c’è spazio anche per il VivoBook 15 S512JA con Intel Core i3-1005G1, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD M2 oltre che display HD da 15.6 pollici. Il portatile è proposto a 499 euro con un risparmio di 100 euro rispetto al listino. In offerta c’è anche l’ASUS P1511CJA con Intel Core i5-1035G1, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD M2 con display da 15.6 pollici HD proposto a 569 euro invece di 769 euro.

In offerta troviamo anche l’ASUS VivoBook 15 K513 OLED con display da 15.6 pollici, pannello OLED e risoluzione Full HD. L’ultrabook viene proposto in varie configurazioni a partire da Intel Core i5-1135G7 con NVIDIA MX350. I prezzi partono da 849 euro con 70 euro di sconto e la possibilità di optare su ulteriori configurazioni tutte proposte a prezzo scontato. In sconto c’è anche l’ASUS ZenBook S UX393 con piattaforma Intel EVO e Core i7 di undicesima generazione proposto a 1.499 euro invece di 1.649 euro.

Da segnalare anche offerte dedicate alla gamma di portatili da gaming ROG con varie proposte da sfruttare tra cui quella dedicata al ROG Strix G15 G513IE con Ryzen 7 4800H e NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti proposto a 1,299 euro. Da segnalare anche prodotti di fascia altissima come il ROG Flow X13 GV301 proposto da 3.199 euro con 400 euro di sconto sul listino e il ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 acquistabile da 3.549 euro con specifiche al top grazie alla RTX 3080 e il Ryzen 9 5900HK.

Tutte le offerte ASUS sono disponibili fino al prossimo 14 febbraio. Gli smartphone e i portatili in offerta sono acquistabili anche a rate con la possibilità di richiedere il pagamento in tre rate senza interessi. Di seguito i dettagli:

