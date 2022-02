Netflix colma finalmente una lacuna che gli utenti Apple lamentavano da un po’: ovverosia la mancata possibilità di rimuovere dall’elenco “Continua a guardare” dell’app per Apple TV, iPhone e iPad i contenuti che abbiamo iniziato a vedere, ora risolta. Vediamo di che si tratta e come procedere.

Come rimuovere film e serie TV dall’elenco “Continua a guardare”

Attraverso un post sul proprio blog, Netflix annuncia la novità in questione che farà felici gli utenti dell’ecosistema Apple, stufi di ritrovarsi i soliti contenuti iniziati (di cui non si desidera continuare la visione) nell’elenco “Continua a guardare” dell’app.

Non appena arrivata, la funzione è in fase di rilascio quindi è probabile sia necessario pazientare un po’, basterà selezionare il film o la serie TV relativa dall’applicazione Netflix di Apple TV, iPhone o iPad e toccare la nuova opzione “Rimuovi da continua a guardare“.

In questo modo i contenuti di cui non si desidera continuare la visione saranno rimossi dall’elenco. Opzione cliccata per errore? Nessun problema perché il passaggio successivo permette di annullare l’operazione e ritornare allo stato originario.

