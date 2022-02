Il titolo Resident Evil 4 VR in esclusiva per Meta Quest 2 – in precedenza Oculus Quest 2 – si aggiorna con numerosi miglioramenti alla giocabilità e news sulla modalità Mercenaries. L’avventura survival horror frutto della collaborazione tra Capcom, Armature Studios e Oculus Studios cala i panni nelle vesti di Leon alle prese con uno dei salvataggi più terrificanti della sua vita.

Nuove opzioni per giocatori mancini

Nominato come miglior gioco VR dell’anno ai Game Awards 2021, Resident Evil 4 VR è un’esperienza coinvolgente e terrificante, ma lungi dall’essere perfetta. L’idea di riprendere uno dei classici della serie e donargli nuova vita grazie all’utilizzo sapiente della realtà virtuale si è rivelato però vincente – in modo simile a quanto già successo per il ritorno in realtà virtuale del miglior per PC di sempre con Half Life: Alyx.

L’aggiornamento non aggiunge nulla in termini di contenuti, ma integra alcune modifiche sostanziali al gameplay. Tra le novità figurano la possibilità di scambiare la mano dominante per controllare i movimenti del personaggio, una opzione che farà felici le persone mancine: risulta soltanto bizzarro pensare che una feature così venga integrata con un aggiornamento, quando in realtà dovrebbe essere presente di fabbrica sin dalla concezione del titolo, in particolare quando si tratta di titoli in realtà virtuale.

Altri miglioramenti riguardano la mobilità del personaggio: gli utenti possono attivare diverse opzioni per regolare l’altezza dei contenitori posti sulla cintura e sulla giacca, la cui posizione fissa poteva risultare problematica per alcune particolari fisionomie. Il colore del mirino laser dell’arma ora può essere modificato, e sono stati aggiunti nuovi controlli direzionali per il movimento, in linea con il feedback ricevuto dai giocatori.

Modalità Mercenaries entro la fine dell’anno

Nessun nuovo contenuto all’orizzonte, ma i fan del titolo non dovranno pazientare molto per ricevere un regalo inaspettato. Entro la fine dell’anno verrà aggiunta, in modo gratuito, la modalità Mercenaries famosa nel titolo originale Resident Evil 4: una serie di minigame in cui la parola d’ordine è “azione”. La modalità conterrà diversi puzzle e avversari da affrontare, oltre ad una serie di caratteri sbloccabili con cui poter giocare e rigiocare queste mini avventure. Se siete interessati a vedere in azione le novità dell’aggiornamento di Resident Evil 4 su Meta Quest 2, date un’occhiata al video gameplay qui in basso.

Potrebbe interessarti: Netflix rilascia Eden Unearthed, il suo primo gioco VR