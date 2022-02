Il mese di febbraio inizia con diverse novità per NVIDIA e per gli utenti GeForce. L’azienda ha infatti annunciato il rilascio di nuovi Driver GeForce Game Ready che includono anche il supporto all’attesissimo Dying Light 2 Stay Human che sarà disponibile a partire dal 4 febbraio potendo contare già sul supporto al DLSS per massimizzare le prestazioni del gioco.

Da segnalare anche il rilascio del driver NVIDIA Studio di febbraio che punta ad offrire ai “creator” che utilizzano i laptop con schede video NVIDIA un livello di performance sempre maggiore. Da notare, inoltre, che la nuova versione di NVIDIA Studio introduce anche il supporto alle nuove GPU GeForce lanciate nelle ultime settimane. Vediamo i dettagli completi sulle novità annunciate oggi da NVIDIA:

NVIDIA rilascia nuovi driver per i suoi utenti

Il nuovo Driver GeForce Game Ready introduce il supporto a Dying Light 2 Stay Human. Il gioco sarà disponibile dal 4 febbraio su PC e potrà contare, da subito, sul supporto al DLSS di NVIDIA per massimizzare le prestazioni ed anche su numerosi effetti ray tracing che consentiranno agli utenti GeForce RTX di vivere un’esperienza gaming di un livello superiore.

Da segnalare, inoltre, anche l’arrivo di alcune ottimizzazioni per Sifu, nuovo titolo d’azione in terza persona che sarà disponibile a partire dall’8 febbraio su Epic Games Store. Il gioco si basa su combattimenti corpo a corpo nei panni di un giovane studente di Kung-fu. Con i driver ottimizzati il comparto grafico del nuovo titolo sarà ancora più completo e in grado di fornire un’esperienza di gioco migliore già dal lancio.

Il nuovo driver che NVIDIA ha rilasciato oggi è quello ufficiale per tutti i nuovi modelli 2022 di laptop con GeForce RTX serie 30 dotati delle tecnologie Max-Q di quarta generazione.

Arriva anche il Driver Studio di febbraio

Da segnalare anche il rilascio del nuovo driver NVIDIA Studio che introduce il supporto alle nuove GPU GeForce RTX 3070 Ti e 3080 Ti Laptop. Con il nuovo driver sono state introdotte alcune ottimizzazioni per le principali app creative esistenti. L’azienda segnala un importante aggiornamento per il renderizzatore Redshift di Maxon.

Il nuovo driver sarà disponibile anche su prossimi laptop NVIDIA Studio in arrivo. Tra questi ci sono i nuovi Razer Blade 14, pronti per il lancio dal 17 febbraio prossimo, i laptop MSI Creator Z16 e Creator Z17 Studio, il cui lancio è previsto per marzo, i GIGABYTE AERO 17 e 16 e i Razer Blade 17 e 15, già disponibili.

