BenQ MOBIUZ e Techland, software house che si appresta a lanciare il nuovo Dying Light 2: Stay Human, presentano ufficialmente il monitor curvo BenQ EX3210R nella nuova versione speciale Dying Light 2 Stay Human Night Runner’s Edition. Il monitor da gaming in questione punta a diventare un importante riferimento per i videogiocatori grazie a specifiche tecniche complete e di alto livello. Per chi deve scegliere un nuovo monitor e sta cercando un modello unico nel suo genere ed in grado di offrire ottime performance la proposta di BenQ MOBIUZ è sicuramente da prendere in considerazione. Vediamo i dettagli.

Il nuovo monitor di BenQ MOBIUZ è un’edizione speciale dedicata a Dying Light 2

Il nuovo monitor BenQ EX3210R Dying Light 2 Stay Human Night Runner’s Edition presenta un display curvo da 32 pollici 1000R che promette un’immersività unica durante le sessioni di gioco ed un notevole vantaggio competitivo grazie ad un pieno controllo delle impostazioni di luminosità. Il monitor, infatti, consente all’utente di poter scegliere tra 20 impostazioni di luminescenza, andando a determinare con precisione elevata il giusto equilibrio di colori e di luminosità per massimizzare la qualità dell’esperienza di gioco.

Il pannello è dotato di tecnologia VA ed ha risoluzione di 2560 x 1440 pixel. Il tempo di risposta è di appena 1 ms mentre la frequenza di aggiornamento massima è di 165 Hz con supporto AMD FreeSync Premium. La luminosità massima è di 300 nit. Le carte in regola per ottime performance in gaming, quindi, ci sono tutte. La dotazione di porte include 2 HDMI 2.0 ed una DisplayPort 1.4 per collegare più dispositivi in contemporanea.

Da notare, inoltre, che il BenQ EX3210R integra anche un sistema audio di ottimo livello, con due altoparlanti da 2 W, un subwoofer da 5 W ed un processore di segnale digitale DSP che consente di utilizzare modalità audio personalizzate ed in grado di adattarsi alle esigenze del singolo giocatore o del singolo gioco.

Il monitor firmato da BenQ offre, naturalmente, anche un eccellente resa visiva promettendo un contrasto elevato, colori vividi e sempre ottimizzati in base all’ambiente di gioco grazie ad un sensore integrato nel monitor. Da notare anche le personalizzazioni estetiche, in particolare sulla base, che confermano il carattere da vera edizione speciale del monitor.

In merito alla realizzazione del nuovo monitor da gaming in partnership con Techland, Alan Song, product marketing manager di BenQ, sottolinea: “MOBIUZ mira a fornire ai giocatori un’esperienza di gioco più coinvolgente, permettendo loro di sperimentare un mondo di colori vividi e dettagli straordinari. Dying light 2 Stay Human è esattamente il gioco che stiamo cercando per mostrare appieno le caratteristiche del nostro monitor”

Il nuovo monitor è già disponibile in preordine con Dying Light 2 Stay Human in regalo

Il nuovo BenQ EX3210R Dying Light 2 Stay Human Night Runner’s Edition è disponibile in edizione limitata. Le vendite del nuovo monitor prenderanno il via nel corso del prossimo mese di febbraio ma è già possibile effettuare il preordine. Il prezzo d’acquisto per questo esclusivo monitor curvo in edizione speciale è di 749 euro. Da notare, inoltre, che, nel prezzo, è inclusa una copia digitale gratuita di Dying Light 2 Stay Human, titolo che sarà rilasciato ufficialmente il prossimo 4 febbraio 2022.

Preordina il BenQ EX3210R Dying Light 2 Stay Human Night Runner’s Edition

