Le auto elettriche rappresentano ormai il futuro del settore automobilistico ed è normale, pertanto, che le varie aziende che operano in questo mercato siano alla costante ricerca di soluzioni per migliorare il sistema di ricarica delle loro batterie. E anche Continental vuole dire la sua.

L’azienda ha annunciato di avere deciso di voler provare a rivoluzionare la ricarica dei veicoli elettrici e, insieme alla startup Volterio, sta sviluppando un robot di ricarica intelligente che renderà il rifornimento di elettricità molto più facile e conveniente in futuro.

L’idea di Continental: un robot smart per ricaricare le elettriche

L’obiettivo di tale partnership è riuscire a sviluppare i primi sistemi di produzione per un robot di ricarica progettato congiuntamente entro la metà del 2022 e, considerando che la divisione Continental Engineering Services (CES) soddisfa tutti i criteri di certificazione necessari dell’industria automobilistica, sarà quest’ultima a sviluppare il sistema fino alla fase della produzione.

Stando ai programmi di Continental e Volterio, la produzione in serie del nuovo sistema di ricarica per le auto elettriche è prevista per il 2024 e prenderà piede in Germania, almeno inizialmente.

Tale soluzione di ricarica completamente automatica comprende due componenti, un’unità nel sottoscocca del veicolo e un’altra sul pavimento del garage: quando l’auto viene parcheggiata, le due componenti si collegano automaticamente tramite un sistema intelligente, controllato tramite banda ultralarga e tra i suoi vantaggi c’è anche quello per cui il veicolo non deve essere parcheggiato con precisione (il robot di ricarica è in grado correggere lo scostamento fino a 30 centimetri dalla posizione di parcheggio ideale), essendo inoltre irrilevante l’angolo di inclinazione dell’auto rispetto al pavimento.

Un altro vantaggio della soluzione sviluppata da Continental e Volterio è rappresentato dal fatto che l’energia scorre attraverso una connessione fisica (così come avviene nelle stazioni di ricarica convenzionali) e ciò significa che non vi è dispersione (a differenza della ricarica induttiva wireless tramite un campo magnetico). Inoltre, sempre secondo quanto spiega Continental, tale sistema è anche semplice e veloce da installare.

Inizialmente verrà prodotta una soluzione prevista per l’uso in abitazioni private con una potenza nominale di 22 kW di corrente alternata mentre in una seconda fase verrà sviluppata una soluzione di ricarica rapida per aree pubbliche (come, ad esempio, parcheggi e stazioni di servizio) con una capacità di ricarica superiore a 50 kW in corrente continua.

