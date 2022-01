Dopo essere stata bandita in Francia per aver venduto prodotti pericolosi, la popolare piattaforma di e-commerce Wish si appresta a lasciare anche il Bel Paese.

Lo store ha infatti comunicato ufficialmente che Wish non sarà più disponibile in Italia a partire dal 1° marzo 2022.

Wish non sarà più disponibile in Italia: e gli ordini effettuati?

A quanto si legge nelle FAQ pubblicate sul sito ufficiale, Wish ha deciso di cambiare strategia, prendendo a malincuore la decisione di interrompere il servizio in alcuni mercati. Come anticipato, dal 1° marzo 2022 non sarà più possibile scaricare l’app Wish, e tantomeno effettuare acquisti sia tramite app che attraverso il sito.

Tutti gli ordini effettuati durante il periodo precedente ed entro il 1° marzo verranno evasi normalmente, tuttavia la FAQ riporta che alcuni venditori di Wish potrebbero decidere di annullarne determinati.

Lo store ha confermato che qualsiasi tipo di credito come Wish Cash e Rewards potranno essere utilizzati entro il 28 febbraio, quindi è bene attivarsi per tempo.

Per quanto riguarda l’account, Wish ha confermato che gli utenti saranno ancora in grado di accedervi e consultare la cronologia degli ordini e quelli in lavorazione tramite applicazione e sito, con la possibilità di contattare l’assistenza clienti.

