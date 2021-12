La nota piattaforma e-commerce Wish è stata oscurata in Francia. La drastica misura è scaturita dalla scoperta che molti prodotti venduti su questa piattaforma sono risultati essere pericolosi per i consumatori.

Wish vende prodotti pericolosi

Da un controllo eseguito dagli ispettori francesi antifrode è emerso che su 140 articoli venduti da Wish il 90% dei dispositivi elettrici, il 62% della bigiotteria e il 45% dei giocattoli, la maggior parte dei quali provenienti direttamente dalle fabbriche cinesi, presentavano un potenziale pericolo per i consumatori.

La fonte del rischio risiede nei difetti degli apparati elettrici, la presenza di sostanze cancerogene o componenti staccabili troppo facilmente.

In seguito a un’allerta i prodotti incriminati erano stati ritirati, tuttavia sono ricomparsi dopo poco tempo con nomi diversi sulla stessa piattaforma. In mancanza di soluzioni il governo francese ha deciso per la prima volta di spegnere il collegamento a Wish.

Il mensile dei consumatori francesi Que Choisir ha verificato il 6 dicembre 2021 che il sito Wish non viene più visualizzato nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, inoltre l’app Wish è stata rimossa da Google Play Store.

Que Choisir denunciava ormai da quattro anni l’irregolarità del prodotti venduti dalla piattaforma statunitense, oltre a segnalare più volte i ritardi nella consegna e la mancata corrispondenza del prodotto alla descrizione.

