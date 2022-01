Le offerte di Amazon sui prodotti di Apple si susseguono giorno dopo giorno, talvolta più talvolta meno allettanti. In questo articolo, c’è qualche minimo storico da considerare su alcuni dei prodotti più interessanti della mela, fra cui iPhone 13, iPhone 13 Pro, Apple Watch SE, Apple Watch Serie 7 e iPad Air, tutti quanti disponibili su Amazon a prezzi particolarmente invitanti.

Le migliori offerte su iPhone, Apple Watch e iPad disponibili su Amazon

Allora vediamo subito quali sono le offerte Apple di cui vi accennavamo poco fa, tutte particolarmente allettanti e meritevoli di una menzione. Ecco la lista dedicata:

Per ulteriori offerte tech non dimenticatevi come al solito di buttare un’occhio al nostro canale Telegram prezzi.tech, dove condividiamo quotidianamente le promozioni più interessanti.

Leggi anche: Recensione iPhone 13: notevole upgrade ma attenzione al 13 Pro