Il gaming su PC continua a crescere e, nello stesso tempo, cresce anche la spesa dei videogiocatori in componenti hardware necessari al completamento delle proprie configurazioni PC. La conferma arriva da un’indagine di NPD Group. La carenza di chip e le difficoltà nell’acquisto di nuove schede video non hanno frenato gli appassionati che continuano ad acquistare nuovi prodotti garantendo una sostanziale crescita dei ricavi dell’intero settore. Vediamo i dettagli dell’indagine:

Continua a crescere la spesa per il gaming su PC

Il settore dei componenti hardware dedicati al gaming su PC continua a crescere. La difficoltà di acquistare ad un prezzo contenuto le schede video è solo uno degli elementi che stanno caratterizzando questo particolare segmento di mercato del mondo tech. L‘indagine di NPD Group, legata al mercato americano ma esemplificativa della situazione internazionale, conferma, infatti, che gli utenti spendono sempre di più in nuovi componenti hardware per i propri PC.

Nel corso del 2021, infatti, la spesa complessiva in componenti hardware e accessori da gaming ha raggiunto la cifra record di 5,74 miliardi di dollari. Questo dato si traduce in una crescita del +25% rispetto ai risultati del 2020. Da notare che il dato del 2021 assume un valore ancora più significativo se confrontato con l’ultimo dato pre-pandemia. Il dato del 2020, infatti, è superiore del +62% rispetto a quello del 2019.

Di conseguenza. la crescita ulteriore dei ricavi dell’industria nel 2021 è un chiaro segno di un mercato in salute. Nel corso del 2022, secondo le stime degli analisti di NPD, il mercato dovrebbe registrare un leggero rallentamento, con un calo del -4% dei ricavi dopo due anni di crescita da record. Le vendite complessive saranno, in ogni caso, ben al di sopra dei livelli pre-pandemia.

A guidare la crescita dei ricavi sono i computer desktop (+38%), i notebook (+29%) ed i microfoni per PC (+25%). Da notare che i microfoni guidano anche la classifica di crescita del numero di unità vendute (+27%) precedendo i monitor (+17%) e i notebook (+16%). Da segnalare anche una crescita dei contenuti digitali per PC (considerando anche i servizi cloud e i contenuti VR per PC) che raggiungono un totale di 7.9 miliardi di dollari di ricavi con un incremento del +5%.

Aumenta anche il tempo di gioco

Alla crescita della spesa in componenti hardware per il gaming si accompagna, come prevedibile, anche una crescita del tempo di gioco. Secondo il report Evolution of Entertainment 2021 di NPD, infatti, i videogiocatori su PC hanno registrato un tempo di gioco di 7.7 ore alla settimana, in crescita rispetto alle 6.7 ore alla settimana del 2020. In questo caso, il 2022 potrebbe far segnare un ulteriore impennata.

