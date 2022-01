Oggi il servizio Dropbox ha annunciato che gli utenti che effettueranno l’aggiornamento a macOS 12.3 potrebbero riscontrare problemi temporanei con l’apertura di file online in alcune app di terze parti.

Attraverso un documento di supporto e un’e-mail agli utenti, Dropbox ha comunicato che sta lavorando attivamente per offrire il supporto completo per i file solo online su macOS 12.3 e che a marzo inizierà a distribuire una versione aggiornata della sua app per sistemi Mac ai beta tester.

Nel frattempo gli utenti Dropbox che effettueranno l’aggiornamento a macOS 12.3 potranno comunque aprire file solo online nel Finder.

Anche Microsoft questo mese ha affermato che macOS 12.2 sarà l’ultima versione a supportare l’attuale implementazione di file solo online del proprio servizio di archiviazione cloud OneDrive.

L’azienda di Bill Gates ha affermato che OneDrive riceverà una nuova esperienza più integrata con l’ambiente macOS e che potrà contare su un supporto a lungo termine da parte di Apple, aggiungendo che la versione attuale è basata su diverse tecnologie che sono ora deprecate.

Sembra dunque probabile che Apple abbia fornito ai servizi di archiviazione cloud come Dropbox e OneDrive un avviso sulle modifiche a livello di sistema che influenzeranno i file solo online a partire da macOS 12.3.

Il colosso di Cupertino dovrebbe rilasciare macOS 12.2 entro la prossima settimana, pertanto il beta test di macOS 12.3 dovrebbe iniziare poco dopo.

