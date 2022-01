Apple si prepara a celebrare il Black History Month, che prenderà il via il prossimo 1° febbraio, con una serie di iniziative. Tra i progetti svelati in queste ore c’è anche una novità collegata all’Apple Watch. L’azienda ha infatti presentato il nuovo cinturino Black Unity Braided Solo Loop, compatibile con quasi tutte le versioni dello smartwatch della casa di Cupertino ed abbinato ad una watch face ispirata, come sottolinea Apple stessa, alla corrente culturale dell’afrofuturismo. Vediamo i dettagli completi.

Apple celebra il Black History Month con una novità dedicata ad Apple Watch

Il nuovo Black Unity Braided Solo Loop è stato svelato oggi da Apple ed è acquistabile, negli USA, ad un prezzo di 99 dollari, nelle versioni da 41 mm e 45 mm e con la possibilità di scegliere tra 9 misure differenti. Il cinturino è stato progetto da “membri e alleati” della Black creative community di Apple per celebrare il Black History Month ed è abbinato alla watch face Unity Lights.

Nel comunicato ufficiale con cui Apple ha svelato il nuovo progetto, realizzato tra le iniziative dedicate al Black History Month, Apple sottolinea che il Black Unity Braided Solo Loop “onora generazioni di persone nere che hanno vissuto la diaspora africana“. Il design, inoltre, simboleggia la convinzione comune nella necessità di un mondo più equo. Il cinturino include i colori rosso e verde che richiamano la bandiera panafricana e si mescolano con la tinta nera della fascia.

Il quadrante Unity Light è, invece, disponibile per tutti gli utenti Apple Watch e non solo negli USA. Il quadrante, sottolinea Apple, è stato realizzato utilizzando il ray tracing 2D “una tecnologia mai implementata prima su di un quadrante“. Questa particolare watch face presenta una particolare alternanza dinamica, scandita dal movimento delle lancette, tra luce e ombra. Per gli utenti ci sono anche una serie di opzioni per personalizzare il quadrante.

Nel corso del prossimo futuro, inoltre, Apple ha confermato che metterà a disposizione degli utenti sfondi ispirati all’afrofuturismo per iPhone, iPad e Mac. Queste sono solo alcune delle iniziative con cui l’azienda di Cupertino intende celebrare il Black History Month che prenderà il via ufficiale il prossimo 1° febbraio.

