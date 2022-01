HP, brand leader nel settore PC, come confermano i dati di vendita del 2021, ha annunciato un nuovo aggiornamento della sua gamma con l’arrivo di nuove soluzioni pensate per il “lavoro ibrido”, sempre più diffuso e rilevante, e per sfruttare al massimo Windows 11. Tra le novità in arrivo per l’offerta di HP troviamo nuovi PC Desktop a cui si affiancano nuovi all-in-one e inedite workstation. Tutti i prodotti sono arricchiti dalle tecnologie HP Presence, pensate per migliorare e ottimizzare le videochiamate e le videoconferenze. Vediamo i dettagli completi sulle novità dell’offerta di computer di HP.

Le nuove soluzioni per il lavoro ibrido di HP Presence

Tra le principali novità introdotte da HP ci sono i nuovi AiO (All-in-One) che potranno contare sulle soluzioni HP Presence già incluse “di serie”. Per migliorare le videoconferenze c’è una fotocamera frontale da 5 Megapixel che supporta la tecnologia HP Auto Frame, in grado di garantire una costante messa a fuoco del soggetto che sarà, quindi, libero di muoversi durante la videochiamata, senza il rischio di dover fare i conti con problemi di messa a fuoco.

Per quanto riguarda il comparto audio, invece, c’è la tecnologia Dynamic Voice Levelling che consente una regolazione automatica della voce che manterrà un livello costante anche nel caso in cui l’utente si allontani momentaneamente dalla propria postazione. Presente anche il sistema di riduzione del rumore di fondo tramite algoritmi AI 2.0 che contribuirà a rendere migliore la qualità dell’audio eliminando, ad esempio, i rumori provenienti da altre postazioni di “lavoro ibrido” in casa o in ufficio.

Per gli utenti più esigenti, come opzione, HP offre la fotocamera da 16 Megapixel in grado di offrire, grazie al supporto al pixel binning, video di ottima qualità anche in condizioni di luminosità non eccellente. Tutte le impostazioni audio e video, comprese le varie soluzioni HP Presence, dei nuovi PC dell’azienda saranno gestibili tramite MyHP, l’applicazione che permette di monitorare, con un’unica dashboard, il funzionamento del PC.

I nuovi computer di HP: AiO, Desktop e Workstation per tutte le esigenze

Passiamo ora alle novità di prodotto presentate da HP. La nuova linea di AiO dell’azienda include HP Presence AiO con Zoom Rooms. Questa soluzione è disponibile con display da 23.8 pollici e risoluzione Full HD o con display da 27 pollici e risoluzione QHD. Tra le specifiche troviamo processori Intel Core di dodicesima generazione. Il software Zoom Rooms è pre-installato.

Da segnalare anche HP EliteOne 800 G9 AiO. Anche in questo caso troviamo due configurazioni (23.8 e 27 pollici) supportate da processori Intel Core di dodicesima generazione e sistema operativo Windows 11. Tra le specifiche c’è spazio per il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.2 Da notare che il supporto del monitor è regolabile in altezza (eventualmente c’è anche il supporto VESA) mentre la base ha la ricarica wireless (opzionale).

In arrivo c’è anche la nuova gamma di PC desktop HP Elite 800 G9 che abbina i processori Intel di dodicesima generazione a schede video NVIDIA RTX. Tra le novità di HP troviamo HP Elite Mini 800 G9, utile per abbinare ottime performance a dimensioni compatte, HP Elite SFF 800 G9 e HP Elite Tower 800 G9. Ad arricchire l’offerta di PC troviamo le nuove serie HP Elite 600 G9 e HP Pro 400 G9 con i soliti Intel Core di dodicesima generazione, RAM DDR5 e SSD PCIe Gen4.

La lunga serie di novità annunciate oggi da HP include anche le workstation professionali Z che, dopo il debutto della mini workstation Z2 Mini G9 al CES 2022, registrano alcune novità. Tra queste troviamo Z2 SFF G9 e HP Z2 Tower G9 che includono schede video NVIDIA RTX e processori Intel Core di nuova generazione della Serie K. A completare l’offerta c’è HP Z1 Tower G9, nuova workstation desktop entry level della gamma Z.

Prezzi e disponibilità

Il lancio dei nuovi PC di HP avverrà nel corso dei prossimi mesi, tra la fine di marzo e il successivo mese di maggio. Per il momento, l’azienda non ha ufficializzato le configurazioni disponibili per i vari modelli annunci. Allo stesso modo, non sono stati ancora diffusi i prezzi che, sottolinea HP, verranno ufficializzati soltanto in vista del lancio commerciale dei nuovi prodotti nei prossimi mesi.

