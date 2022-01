Negli ultimi anni, Canva è diventato un importante riferimento per milioni di utenti in tutto il mondo e grazie a Canva Pro è possibile accedere ad una serie di vantaggi aggiuntivi davvero interessanti. Si tratta di un comodissimo tool online che dà la possibilità di eseguire lavori, sia semplici che molto articolati, di editing di foto e progettazione grafica con tanti modelli già pronti e strumenti utili per personalizzarli o crearne di nuovi da zero.

Oggi, Canva è utilizzato sia da professionisti che da semplici utenti del web per realizzare progetti di vario tipo. Grazie agli strumenti disponibili, infatti, è possibile creare, con la massima semplicità, Curriculum Vitae, post per social network, loghi, volantini, prodotti di stampa e tanto altro ancora. La varietà dei tool disponibili è davvero elevata ed ogni progetto potrà essere personalizzato nei minimi dettagli, anche tramite dispositivi mobili con Android ed iOS.

Canva è disponibile gratuitamente. Basta registrarsi ed accedere subito agli strumenti disponibili. Per sfruttare al massimo le potenzialità della piattaforma è disponibile Canva Pro che può rappresentare la soluzione giusta per professionisti, appassionati e interi team di lavoro per accedere a strumenti avanzati utili alla creazione dei propri progetti. Canva Pro, a differenza della versione base, consente di accedere ad un servizio ancora più completo ed articolato.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere su Canva Pro, a partire dai contenuti aggiuntivi inclusi rispetto a Canva Free e fino ad arrivare a quelli che sono i costi e le modalità di accesso al servizio.

Cosa si può fare con Canva Pro?

Il passaggio da Canva Free a Canva Pro consente ai “creators” di accedere ad un servizio ancora più completo, sotto tutti i punti di vista. Di base, qualsiasi utente Canva, semplicemente effettuando l’accesso al sito ufficiale e completato la registrazione, può contare su:

oltre 250 mila modelli da utilizzare per dar vita ai propri lavori di grafica

oltre 100 tipi di progetti (presentazioni, lettere, volantini, post per i social network etc.)

centinaia di foto e grafiche gratuite a disposizione

strumenti per la collaborazione in tempo reale su di un qualsiasi progetto

5 GB di spazio d’archiviazione in cloud

Il “pacchetto base” proposto da Canva Free è già di per sé un ottimo punto di partenza per soddisfare le necessità di buona parte degli utenti alla ricerca di strumenti semplici da usare e completi per realizzare i propri lavori. Con il passaggio a Canva Pro, però, i vantaggi si moltiplicano. Oltre a tutti i bonus previsti dal piano gratuito, infatti, Canva Pro include:

più di 100 milioni di immagini, video e grafiche a disposizione dell’utente

oltre 610 mila modelli gratuiti per dar vita a nuovi progetti

accesso a strumenti avanzati come la rimozione degli sfondi dalle immagini, il ridimensionamento automatico e la possibilità di poter contare 100 kit aziendali per salvare ed applicare colori, loghi e font del proprio brand a tutti i propri progetti, semplificando al massimo il processo creativo

100 GB di spazio d’archiviazione in cloud per salvare e archiviare più progetti

possibilità di trasformare un progetto in un modello da mettere a disposizione del proprio Team di lavoro

strumenti di pianificazione dei contenuti dei social media su 8 piattaforme

Oltre al consistente incremento di funzionalità a disposizione, il passaggio da Canva Free a Canva Pro è ideale per il lavoro in Team. Con una singola sottoscrizione, infatti, è possibile creare un Team di un massimo di 5 persone che avranno l’accesso a tutte le funzionalità di Canva Pro. Per una piccola azienda, una startup, un gruppo di professionisti o anche per semplici appassionati di lavori di grafica, il passaggio a Canva Pro consente l’accesso a strumenti completi e facilmente condivisibili.

Da notare, inoltre, che l’accesso per tutto il Team non si traduce nella perdita della privacy legata ai propri lavori in via di sviluppo. Ogni utente, con Canva Pro, può lavorare ai propri progetti in modo completamente privato. In qualsiasi momento, però, sarà possibile salvare il progetto e condividerlo con i propri colleghi. La versione Pro di Canva è, quindi, ideale sia per i lavori “di squadra” che per portare avanti progetti personali sfruttando gli strumenti premium a disposizione degli utenti.

C’è anche l’app

Per accedere a Canva ed a tutti gli strumenti disponibili con la versione Pro basta visitare il sito ufficiale ed accedere con il proprio account. A disposizione degli utenti, però, c’è anche la comodissima app ufficiale, disponibile per smartphone e tablet Android, tramite il Google Play Store, e su iPhone e iPad, tramite l’AppStore. Con l’applicazione è possibile accedere a tutti gli strumenti di lavoro messi a disposizione da Canva e, eventualmente, dalla sua versione Pro anche in mobilità.

Quanto costa l’abbonamento a Canva Pro?

Passiamo ad uno degli aspetti più interessanti legati al passaggio da Canva Free a Canva Pro. Conviene davvero pagare un abbonamento per accedere a Canva Pro? Il servizio, rispetto alla sua versione base e gratuita, include una lunga serie di funzionalità aggiuntive che saranno disponibili con costi davvero contenuti, anche in considerazione della possibilità di garantire l’accesso a tutto il proprio Team.

Canva Pro presenta un costo di 11,99 euro al mese che diventano 109,99 euro all’anno scegliendo la fatturazione annuale. Con una sola sottoscrizione a Canva Pro è possibile accedere a tutti gli strumenti premium della piattaforma con il proprio Team da un massimo di 5 persone (il costo effettivo scende, quindi, a 1,83 euro al mese a persona per Team di 5 persone con fatturazione annuale). In qualsiasi momento, inoltre, è possibile aggiungere arricchire il proprio Team di Canva Pro a partire da 7 euro in più al mese (o 66 euro all’anno) per ogni persona dopo la quinta.

Per chi sta valutando il passaggio a Canva Pro c’è un altro vantaggio da tenere in considerazione. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è un mese di prova gratuita che consente l’accesso completo a tutti gli strumenti premium della piattaforma. Al termine del periodo di prova, senza alcun vincolo, sarà possibile scegliere se e quale abbonamento attivare. Tutte le sottoscrizioni di Canva Pro sono disponibili senza obblighi per l’utente, con la possibilità di interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Prova subito Canva Pro

